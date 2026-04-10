UNA NEUQUINA EN CANADÁ Y DOS DE CINE EN RÍO NEGRO

Hola Luis María,





¡Buen viernes! No quiero cantar victoria antes de tiempo, pero parece que sobrevivimos a la semana larga.





La máxima para hoy, según la AIC, es de 24º. Mañana por la tarde llegan fuertes ráfagas de viento y el domingo no pasamos los 15º. Mínimas bajo cero para la madrugada del lunes: Winter is coming. Si hoy saliste sin abrigo porque leíste el newsletter de ayer y te confiaste, te pido disculpas. Tal vez tiene razón Milei, no odiamos lo suficiente a los periodistas.





Un día en Argentina es como un mes en Canadá, así que vamos con el resumen de hoy.





Ayer el Senado de la Nación aprobó el pliego de Carmen Lucila Crexell para que sea la embajadora en ese país, no sin fuertes cuestionamientos, no solo del bloque de Unión por la Patria sino de la propia Neuquinidad.





Ya lo había adelantado Rolando Figueroa en una entrevista con un medio nacional y lo ratificó Julieta Corroza en la cámara. “No vamos a acompañar nunca un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador”, argumentó en referencia al voto de la exsenadora Crexell a favor de la reimposición del impuesto a las Ganancias en el Paquete Fiscal de 2024.





Mientras tanto, el gobernador de Neuquén firmará este viernes la trasferencia de tramos de las rutas nacionales 22 y 242, con el ministro del Interior Diego Santilli. “Nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado y parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito”, detalló Figueroa en una entrevista con el streaming de Infobae.





Netflix está perdiendo el tiempo sin venir a grabar a Río Negro, tenemos al menos dos historias que son dignas de una serie.





Por un lado, una presunta médica falsa en Roca. Según la denuncia, la mujer habría presentado documentación apócrifa para obtener la matrícula habilitante para profesionales de salud. Ejerció durante seis años en el sistema público y privado de Río Negro y la ficha saltó cuando quiso ingresar a trabajar en una terapia intensiva. Fue detenida de manera preventiva el martes y ayer recuperó la libertad, pero deberá cumplir una serie de condiciones: tiene prohibido salir del país, quedó sujeta a la inhibición general de bienes y deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico.





Otro caso es la desaparición de más de un centenar de armas de la Ciudad Judicial, también en Roca. La falla en los sistemas internos se reveló tras el hallazgo de un arma secuestrada en una vivienda del barrio Tiro Federal de Roca. Según los registros, debía estar en el depósito de la Justicia. Ahí comenzó el relevamiento de stock de elementos secuestrados y se descubrió el volumen (todavía sin techo) del faltante.





Lo último. Ayer habló la escribana que se encargó de las escrituras de Adorni. Entre otras cosas, dijo que el jefe de Gabinete no pactó pago en cuotas con las jubiladas que le financiaron 200 mil dólares por el departamento en Caballito, sino saldar esa deuda en el plazo de un año y que lo podría hacer con la venta del inmueble de Avenida Asamblea. Aseguró que conoce al funcionario hace más de 15 años, pero que recién comenzaron a hacer transacciones inmobiliarias en los últimos dos, porque “se le dio todo junto”. Cosas de la vida.





La dejamos acá por hoy. Espero que tengas un muy próspero fin de semana. Un abrazo.