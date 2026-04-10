UNA NEUQUINA EN CANADÁ Y DOS DE CINE EN RÍO NEGRO

-

 

Por Luciano García Tauro

Hola Luis María,


¡Buen viernes! No quiero cantar victoria antes de tiempo, pero parece que sobrevivimos a la semana larga.


La máxima para hoy, según la AIC, es de 24º. Mañana por la tarde llegan fuertes ráfagas de viento y el domingo no pasamos los 15º. Mínimas bajo cero para la madrugada del lunes: Winter is coming. Si hoy saliste sin abrigo porque leíste el newsletter de ayer y te confiaste, te pido disculpas. Tal vez tiene razón Milei, no odiamos lo suficiente a los periodistas.


Un día en Argentina es como un mes en Canadá, así que vamos con el resumen de hoy.


Ayer el Senado de la Nación aprobó el pliego de Carmen Lucila Crexell para que sea la embajadora en ese país, no sin fuertes cuestionamientos, no solo del bloque de Unión por la Patria sino de la propia Neuquinidad.


Ya lo había adelantado Rolando Figueroa en una entrevista con un medio nacional y lo ratificó Julieta Corroza en la cámara. “No vamos a acompañar nunca un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador”, argumentó en referencia al voto de la exsenadora Crexell a favor de la reimposición del impuesto a las Ganancias en el Paquete Fiscal de 2024.


Mientras tanto, el gobernador de Neuquén firmará este viernes la trasferencia de tramos de las rutas nacionales 22 y 242, con el ministro del Interior Diego Santilli.  “Nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado y parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito”, detalló Figueroa en una entrevista con el streaming de Infobae.


Netflix está perdiendo el tiempo sin venir a grabar a Río Negro, tenemos al menos dos historias que son dignas de una serie.


Por un lado, una presunta médica falsa en Roca. Según la denuncia, la mujer habría presentado documentación apócrifa para obtener la matrícula habilitante para profesionales de salud. Ejerció durante seis años en el sistema público y privado de Río Negro y la ficha saltó cuando quiso ingresar a trabajar en una terapia intensiva. Fue detenida de manera preventiva el martes y ayer recuperó la libertad, pero deberá cumplir una serie de condiciones: tiene prohibido salir del país, quedó sujeta a la inhibición general de bienes y deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico.


Otro caso es la desaparición de más de un centenar de armas de la Ciudad Judicial, también en Roca. La falla en los sistemas internos se reveló tras el hallazgo de un arma secuestrada en una vivienda del barrio Tiro Federal de Roca. Según los registros, debía estar en el depósito de la Justicia. Ahí comenzó el relevamiento de stock de elementos secuestrados y se descubrió el volumen (todavía sin techo) del faltante.


Lo último. Ayer habló la escribana que se encargó de las escrituras de Adorni. Entre otras cosas, dijo que el jefe de Gabinete no pactó pago en cuotas con las jubiladas que le financiaron 200 mil dólares por el departamento en Caballito, sino saldar esa deuda en el plazo de un año y que lo podría hacer con la venta del inmueble de Avenida Asamblea. Aseguró que conoce al funcionario hace más de 15 años, pero que recién comenzaron a hacer transacciones inmobiliarias en los últimos dos, porque “se le dio todo junto”. Cosas de la vida.


La dejamos acá por hoy. Espero que tengas un muy próspero fin de semana. Un abrazo.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

ADVIENTO: PARA PENSAR EN EL AÑO QUE TERMINA Y PREPARARSE PARA LA VIDA DIVINA QUE LLEGA

-
Imagen
El domingo siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey , la Santa Iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico: el Adviento .    Redacción (01/12/2025, Gaudium Press).-  La palabra Adviento es de origen latino, formada por el verbo “venir” (venir) y la preposición “Ad” (hacia). En otras palabras, adviento significa literalmente “venir hacia nosotros”, “venir a nosotros”. Este tiempo litúrgico fue establecido para que los cristianos se sumerjan en la preparación a la celebración de la Navidad , con el fin de celebrar con mayor dedicación el Nacimiento del Niño Jesús. Por eso, a diferencia del alegre blanco de la Navidad, en Adviento el color utilizado es el violeta, y esto se refleja en las vestiduras del sacerdote y en los utensilios del altar. El color violeta aporta una cierta seriedad que exige de los fieles menos alegría y más interiorización. Porque para la Santa Iglesia un tiempo de preparación significa purificación, penitencia. Cuando comienza el ...
Leer más

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-
Imagen
Neiffert y Auguadra A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial. En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional". En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segund...
Leer más