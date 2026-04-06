SÍNTESIS DE LA ACTUALIDAD NEUQUINA

Hola Luis María,





Buen lunes, ¿cómo estás? ¡Tanto tiempo! Se terminaron los fines de semana largos, y hay que ponerle la cara a la normalidad. Un aliciente: vuelve la bendita Copa Libertadores de América.





En Neuquén no sobran los puestos de trabajo. Así lo explicó el ministro del área Lucas Castelli en un video que subió a sus redes sociales respondiendo a mensajes que le envían desde distintos puntos del país, de personas con intenciones de mudarse a buscar suerte en Vaca Muerta.





“Hace algunas semanas vengo recibiendo muchísimos mensajes en los cuales me escriben desde distintos puntos del país diciéndome: “Estoy yendo para allá, ¿dónde dejo mi currículum?”, ejemplificó Castelli. En esa línea, aseguró que las oportunidades serán primero para los trabajadores locales y dijo que hay que “ordenar el crecimiento”.





Hablando de crecimiento, Neuquén capital se encamina a ejecutar una obra fundamental: un puente elevado sobre la rotonda de Casimiro Gómez, en la Autovía Norte, que permitirá un acceso más ágil y seguro a la ciudad, evitando los históricos embotellamientos en horas pico.





El proyecto ejecutivo de esta obra estará finalizado entre abril y mayo, y será presentado ante el Ministerio de Infraestructura para su aprobación y posterior licitación. El gobierno provincial también proyecta la construcción de otro puente elevado en la zona de Zanon, sobre la Ruta 7.





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Un abrazo y que sea leve la semana.





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