¿QUIÉN TIENE EL PODER?: DENUNCIAN QUE KARINA MILEI GOBIERNA EL PAÍS 👑💣

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🚨 El diputado nacional Carlos D’Alessandro rompió el silencio con una acusación que sacude los cimientos de la política argentina al señalar directamente a Karina Milei. Según el legislador por San Luis, el país está bajo el mando de una persona que nadie votó para ejercer el cargo máximo, colocando a la hermana del mandatario como la verdadera dueña de las decisiones estratégicas. Esta declaración confirma los rumores sobre una estructura de poder cerrada donde la Secretaría General de la Presidencia funciona como el filtro absoluto de cada movimiento oficialista.

🔥 D’Alessandro no se guardó nada y aseguró que todos los males de la gestión actual pasan por la influencia de Karina, a quien responsabiliza del armado político y de sostener a funcionarios clave como Manuel Adorni. El diputado sostiene que el espacio original se transformó en una lógica distinta, alejándose de los principios que los llevaron al triunfo. Esta interna feroz deja al descubierto una grieta profunda dentro del oficialismo, donde la falta de debate y la concentración de poder en una sola figura generan chispazos constantes en el Congreso.

💬 ¿Qué pensás de este rol tan fuerte de Karina Milei en el Gobierno? Dejanos tu opinión en los comentarios, dale me gusta a la publicación y compartí esta información con tus contactos para que todos se enteren. No te olvides de seguir nuestra cuenta para recibir las noticias más impactantes del momento. Si querés conocer todos los detalles de esta denuncia que paraliza a la Casa Rosada, visitá nuestra web y leé la nota completa ahora mismo.

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