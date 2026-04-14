¿Qué va a pasar con las rutas 22 y 151?

Hola Luis María,





Buen martes, cómo dijo el General José de San Martín durante el cruce de los Andes: qué gane Boca esta noche (y el domingo) que lo demás no importa nada.





Sobre la audiencia de formulación de cargos al intendente de Plottier que te contamos ayer, te actualizo que se postergó. El jefe comunal presentó un certificado médico por un cuadro gastroenterológico. Sus abogados, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez solicitaron la reprogramación para el 27 de abril. El fiscal Pablo Vignaroli dijo: “Nosotros íbamos a pedir la prisión domiciliaria, y eso no cambió”.





En Buenos Aires, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, por las Rutas Nacionales 22 y 151. El gobierno nacional rechazó el pedido de la Provincia para tomar el control, pero desde entonces dispuso solo $2300 millones para obras. Parece, que entrarían en el esquema de concesiones y asoma la vuelta de los peajes.





Hoy a las 16 el INDEC da a conocer el IPC de marzo. El ministro de Economía Luis Caputo abrió el paraguas ayer y anticipó ubicará por encima del 3%. Si esto es así, serán 10 meses consecutivos sin que baje la inflación en Argentina. Igual, Toto aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento” y proyectó que “se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”. Te pido por favor que lo tomes con cautela y no salgas hoy a despilfarrar (o a pagar todas las deudas), más vale ver para creer.





Atención a esto. Los médicos de cabecera de PAMI están realizando un paro de tres días por una resolución publicada la semana pasada que reduce fuertemente sus ingresos. Si bien la normativa sube el valor de la atención per cápita de 946 a 2.100 pesos, esconde -por otro lado- un ajuste a través de la eliminación del pago por consultas específicas y una serie de incentivos, lo que provocaría una reducción real del ingreso mensual superior al 50%.





Nos vemos a las 11 en el streaming de LM Neuquén en Vivo y nos leemos mañana por acá. Un abrazo grande.





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