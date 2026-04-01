PERSONAS CON DISCAPACIDAD: LA OBRA DON ORIONE ALERTA SOBRE EL RIESGO EN LA ATENCIÓN

BUENOS AIRES (AICA).- Demoras en pagos estatales y aranceles desactualizados comprometen servicios esenciales y ponen en tensión la continuidad de hogares que asisten a 1.200 residentes en el país.

La Obra Don Orione alerta sobre el riesgo en la atención a las personas con discapacidad

La Obra Don Orione, con 90 años de trayectoria en el cuidado de personas con discapacidad, atraviesa una situación económica crítica que amenaza la continuidad de sus servicios en la Argentina. La institución alertó sobre un escenario de "extrema gravedad" producto de la combinación de aranceles desfasados, inflación sostenida y la interrupción en la cadena de pagos por parte del Estado.

Actualmente, unas 1.200 personas con discapacidad dependen de la Obra en distintos puntos del país, muchas de ellas sin otra red de contención. La institución advierte que la crisis no es meramente administrativa, sino que impacta de forma directa en la sostenibilidad de los hogares y en la calidad de la atención cotidiana.

Quiebre en la cadena de pagos.

Voceros de la entidad señalaron que "se rompió la cadena de pagos" debido a que los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde fines de 2025. Esta situación obligó a la Obra a utilizar recursos propios para sostener gastos básicos como alimentación, medicamentos, servicios y salarios.

El problema se agrava por la creciente brecha entre ingresos y egresos. Mientras los costos aumentan mes a mes por efecto de la inflación y las actualizaciones salariales, los aranceles que fija el Estado se incrementan de manera tardía y muy por debajo de la evolución de los precios.

Durante buena parte del último año, el sector funcionó con valores congelados, absorbiendo una inflación superior al 30% sin compensación.

Derechos en riesgo.

La institución subraya que la situación excede un reclamo financiero y se vincula con la garantía de derechos fundamentales. La falta de financiamiento adecuado implica una vulneración de la ley 24.901 y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en el país.

"No pedimos un favor ni una donación, pedimos el cumplimiento de la ley", remarcaron sus autoridades. En ese sentido, advirtieron que cada interrupción en el sistema de pagos impacta directamente en la vida diaria de los residentes.

Infraestructura y demanda creciente.





El sostenimiento de los hogares implica también el mantenimiento de edificios con décadas de historia. La falta de recursos obligó a postergar tareas esenciales de conservación, lo que incrementa el riesgo de deterioro en espacios comunes y áreas de atención.

A su vez, la incertidumbre financiera limita la posibilidad de responder a nuevas demandas. Actualmente, la Obra no puede incorporar nuevos residentes, dejando a numerosas familias sin acceso a un servicio indispensable.

Trabajo esencial y responsabilidades compartidas.





La institución destacó que cuenta con el personal "estrictamente necesario" para garantizar una atención digna, especialmente considerando que muchos residentes requieren asistencia integral para actividades básicas como alimentarse o higienizarse.

En este contexto, señala la contradicción entre las demoras estatales en los pagos y la exigencia de cumplimiento fiscal inmediato a las organizaciones sociales. Por ello, reclaman un diálogo efectivo que se traduzca en soluciones concretas y previsibles.

Un llamado a sostener la misión.

A lo largo de nueve décadas, la Obra Don Orione ha sostenido su labor bajo el principio de servicio a los más vulnerables. Sin embargo, advierte que la continuidad de esa misión depende de condiciones mínimas de estabilidad.

"La obra va a seguir de pie, pero necesita que el Estado esté de pie junto a ella", concluye, al tiempo que insiste en la necesidad de cumplir con las leyes vigentes para evitar que cientos de personas queden desprotegidas.

Más información, en donorione.org.ar y redes sociales.+