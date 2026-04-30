Novedades de la Avenida Mosconi, más RIGI y GNL.

Hola Luis María,





¡Buen jueves! En la víspera del Día del Trabajador que nos regala este año un merecido fin de semana largo, te dejo este poema hecho canción de Chico Buarque. En palabras de Fito Páez: “Narra la historia de un hombre y su angustia adentro de la vida moderna”. Tal vez una precuela de Homero, de Viejas Locas: Construcción.





Una buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras que a diario padecen con el tránsito. Parece que la obra de la Avenida Mosconi va acorde a los plazos preestablecidos y en unas semanas estará habilitado el tramo del puente interprovincial.





Mientras culminan los trabajos en ese margen de la avenida, la Municipalidad ya avanza con tareas en el sentido Cipolletti-Neuquén. "Ya estamos delimitando la zona, ya se hizo el fresado, se retiró el pavimento y en adelante vamos a delimitar y demoler", dijo el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola. Además, agregó que el objetivo es reducir los carriles de circulación pero no interrumpir completamente el tránsito. Mientras tanto, avanza la excavación y colocación de dos pilotes que soportarán el viaducto que cruzará el sector.





A todo esto, el gobernador Rolando Figueroa se volvió a reunir este miércoles con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. “Se vienen nuevos proyectos RIGI con más inversiones para Neuquén, que permitirán acelerar el crecimiento y el empleo neuquino”, dijo el mandatario provincial después de la reunión.





Del otro lado del puente, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck confirmó que la licitación para la construcción del proyecto de GNL de Southern Energy es inminente. De hecho, la legislatura ya trabaja en comisiones para aprobar el acuerdo con el consorcio, paso previo e indispensable para habilitar las licitaciones que seguirán.





En el plano nacional, el jefe de Gabinete Manuel Adorni expuso en el Congreso escoltado políticamente por Javier Milei y todo el gabinete y con la bancada libertaria arengando. La oposición aprovechó la oportunidad para interpelarlo por su patrimonio, sus viajes, los vínculos con Marcelo Grandío y los contratos de este con la TV Pública, además del supuesto uso de custodia oficial por parte de su esposa. El funcionario aseguró que no va a renunciar y que puede explicar todas las presuntas inconsistencias, pero lo hará ante la justicia.





Nos vemos desde las 11 en el streaming de LM Neuquén y el lunes nos reencontramos por acá.





Que tengas un buen finde largo, y un feliz día. Abrazo grande.





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