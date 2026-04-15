NOCHES ALEGRES, MAÑANAS TRISTES

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Por Luciano García Tauro

Hola Luis María,


¡Buen miércoles! Cómo dijo un filósofo contemporáneo: “Noches alegres, mañanas tristes”, los bosteros vivimos una hermosa noche de Copa Libertadores y hoy estamos desde temprano sacando el país adelante. Hay mucho más de que hablar así que vamos con eso.


El INDEC publicó el dato de la inflación y se entendió por qué el ministro Caputo abrió el paraguas un día antes. 3,4% a nivel nacional fue el incremento del Índice de Precios al Consumidor de marzo. Las divisiones con mayores aumentos fueron Educación (8,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,7%) y prendas de vestir y calzado (4,6%). El interanual quedó en 32,6% y el acumulado del año en 9,4%.


En Neuquén, el recorte dio 3,5% y quedó definido de cuánto será el aumento para los estatales de la provincia9,13 por ciento. En Río Negro el dato marca 1,88%, pero -algo que menciono hasta el hartazgo- el INDEC mide el conglomerado Viedma-Patagones, que parece ser bastante poco representativo para las dinámicas de precios que puede tener el Alto Valle, la zona cordillerana o la línea sur de la provincia. Además, también indice en las negociaciones salariales.


Milei se refirió al tema en redes y ensayó una autocrítica asegurando que “el dato es malo” y que lo “repugna” la inflación. Sin embargo, más tarde habló ante empresarios en la AmCham y dijo que técnicamente lo que tenemos no es inflación, sino que hubo un “salto de precios”, y que si a la inflación núcleo le descontamos el aumento en la carne, da lo mismo que el mes pasado. Clarita la cuenta.


Hablando de carne, el kilo de asado alcanzó un precio promedio nacional de 17.784 pesos en marzo. Este valor implica una suba del 5,5% respecto al mes anterior y un incremento interanual del 65%. Casi el doble que la inflación.


La seguimos desde las 11 en el streaming de LM Neuquén en Vivo y nos leemos mañana por acá. Un abrazo grande.


Hay más noticias en la edición de hoy, con actualización constante en lmneuquen.com.

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