¡Escándalo total en vivo! José Luis Espert abandonó el estudio después de una fuerte discusión al aire sobre una plataforma que, según se afirmó en el programa, genera $7.800.000 por mes. «¡La gente tiene derecho a saber esto!», gritó Bonelli. «¡Míralo antes de que lo censuren!».

La emisión de hoy de «A DOS VOCES» terminó en un caos absoluto. Lo que iba a ser un debate tranquilo sobre la inflación y las tasas de interés se transformó en uno de los enfrentamientos más fuertes de la televisión argentina.

De un lado: Marcelo Bonelli, el reconocido periodista. Del otro: José Luis Espert, exdiputado nacional. La discusión se volvió tan tensa que Espert se quitó el micrófono y se fue del estudio en plena transmisión en vivo, dejando al conductor Edgardo Alfano en estado de shock.

Para Marcelo Bonelli, esto va más allá del periodismo. Él sostiene que el actual escenario económico mantiene a los argentinos bajo una fuerte presión. Cuando José Luis Espert dijo con calma que «las tasas altas son un remedio necesario para la economía», Bonelli estalló.

EL TEXTO QUE INTENTARON SACAR DEL AIRE:

Marcelo Bonelli vs. José Luis Espert: tensión total en la mesa de «A DOS VOCES»

Edgardo Alfano (moderador): “Buenas noches. Hoy vamos a debatir sobre uno de los temas que más preocupa a los argentinos: el costo de vida y las formas de generar ingresos. Nuestros invitados son Marcelo Bonelli y José Luis Espert. Señor Espert, empecemos con usted. ¿Qué consejo puede darles a las familias argentinas que están desesperadas porque ya no les alcanza la plata?”

José Luis Espert: “Gracias, Edgardo. Mirá, entiendo perfectamente que la situación es compleja; no me malinterpretes. Pero ordenar la economía exige medidas responsables. No hay soluciones mágicas. Lo importante es que cada familia pueda administrar mejor sus ingresos y tomar decisiones financieras con prudencia. Si la gente vive dentro de sus posibilidades, el sistema funciona.”

Marcelo Bonelli: “¿Responsabilidad financiera? José Luis, con todo respeto, eso suena desconectado de la realidad. Me explota el teléfono con mensajes de madres solteras en Córdoba y en el conurbano que ya no saben qué hacer porque el sueldo no les alcanza. Vos hablás de prudencia, pero la realidad es que la inflación les devora los pesos delante de sus ojos y no pueden quedarse de brazos cruzados.”

José Luis Espert: “Marcelo, te pido, por favor, que no simplifiques el problema. Sin un orden económico claro, no hay salida posible. La disciplina financiera puede ser una herramienta básica para que el país salga adelante.”

Marcelo Bonelli: “¡Pero a la gente común la están asfixiando! Les dicen: ‘Dejen los pesos quietos, sean pacientes’. Pero no les explican que, con una inflación del 3,4%, esa plata pierde valor mes a mes. ¡Le están ocultando a la gente que existen alternativas reales para generar ingresos!”

José Luis Espert: “Esa es una acusación muy delicada. No todos pueden ser periodistas reconocidos como vos, Marcelo. Esto es economía básica. No se puede prometer que todo el mundo va a ganar plata de un día para el otro.”

Marcelo Bonelli demuestra abiertamente su descontento con la situación económica en la Argentina

Marcelo Bonelli: “¡¿Ah, sí?! ¿Así te vas a defender? ¿Diciendo que la gente simplemente tiene que resignarse? Yo sé que eso no es verdad, José Luis. Conozco familias argentinas trabajadoras, en Rosario y en Mendoza, que estaban al límite y que hoy generan ingresos extra de manera constante. No usan los métodos tradicionales que vos recomendás. Usan una plataforma de la que ustedes prefieren no hablar.”

José Luis Espert: “Supongo que me vas a hablar de alguna de esas criptomonedas riesgosas. Ya nos cansamos de advertir sobre eso: pueden ser un peligro para la gente.”

Marcelo Bonelli: “No, no es eso. Te estoy hablando de Profitiva Fundres. No es un banco. Es una plataforma gestionada con inteligencia artificial. Yo mismo la uso. Muchos colegas periodistas también la usan. ¿Y sabés qué? No se trata de promesas vacías: es una herramienta que muchos argentinos están aprovechando para generar ingresos extra de forma constante.”

José Luis Espert: “¡¿Profitiva Fundres?! ¡Esa es una herramienta sin regulación! ¡Le estás dando falsas esperanzas a la gente, Marcelo!”

Marcelo Bonelli: “¿Falsas esperanzas? José Luis, mirá, tengo un ejemplo acá mismo en el celular. Un enfermero de Córdoba, Juan Pérez. Empezó con apenas $140.000. Ahora está generando $7.800.000 por mes. Sin comisiones extrañas, sin préstamos y sin tener que pedirle un solo peso al banco. ¿Me vas a decir que él también miente?”

José Luis Espert: “¡Lo que yo digo es que la gente tiene que confiar en las instituciones sólidas, en lo que ya conocemos! ¡No en un algoritmo de inteligencia artificial!”

Marcelo Bonelli: “¡La gente ya confió en ustedes y perdió plata! Profitiva Fundres elimina el error humano. Todo se hace de forma automática. Y vos lo criticás por una sola razón: porque sabés que, si todos usan esto, muchos van a dejar de depender de créditos imposibles de pagar. El secreto ya salió a la luz.”

José Luis Espert abandona el estudio de Edgardo Alfano tras el fuerte cruce con Marcelo Bonelli

(En ese instante, José Luis Espert se puso de pie, murmuró: «No voy a permitir que me falten el respeto así» y salió del estudio en pleno vivo).

UN LLAMADO DESDE CÓRDOBA: LA HISTORIA DE JUAN PÉREZ

Después de la emisión, nuestra casilla de mensajes explotó. Decidimos verificar los dichos de Marcelo Bonelli y nos pusimos en contacto con Juan Pérez, el enfermero de Córdoba al que mencionó al aire.

[FOTO: Juan Pérez en su hogar de Córdoba, Argentina]

Después del debate televisivo, comenzaron a aparecer numerosas historias, y la de Juan se destacó especialmente.

En 2023 atravesó una situación económica muy difícil y se quedó sin una fuente de ingresos estable. Pero hoy su realidad cambió por completo: según cuenta, comenzó a generar ingresos mensuales gracias a la plataforma que mencionó Marcelo Bonelli.

La Nación: “Hola, Juan, contanos: ¿cómo descubriste la plataforma y qué pasó después?”

Juan Pérez: “Hola. En 2023 me quedé sin trabajo y estaba atravesando una situación económica muy difícil en Argentina. Estaba desesperado y hacía changas para cubrir apenas los gastos básicos.”

La Nación: “¿Fue entonces cuando decidiste probar la plataforma?”

Juan Pérez: “Exactamente. Alguien me habló de Profitiva Fundres. El equipo me guió durante todo el proceso de registro. Deposité $140.000, que era el mínimo requerido. Me ayudaron con la verificación, la validación de identidad y todo el procedimiento. También hay que hacer una llamada telefónica con un asesor; no se puede omitir.”

La Nación: “¿Y cuáles fueron los resultados?”

Juan Pérez: “Después de tres semanas hice mi primer retiro: $6.000.000. Luego empecé a recibir ingresos de forma regular. Hoy genero mucho más con la plataforma y sigo retirando ganancias de manera constante.”

¿QUÉ ES Profitiva Fundres ?

Profitiva Fundres es una plataforma de inversión impulsada por inteligencia artificial. El algoritmo del sistema analiza los mercados financieros y ejecuta operaciones automáticamente en nombre de los usuarios. La IA monitorea movimientos de acciones, divisas y materias primas, realizando miles de microtransacciones cada día. Los usuarios no necesitan experiencia en inversiones, ya que el sistema funciona de manera completamente autónoma. Más de 52.000 argentinos ya la utilizan y generan entre $4.600.000 y $7.800.000 mensuales, sin necesidad de conocimientos técnicos.

DATOS CONCRETOS:

Depósito mínimo: $140.000

$140.000 Resultados: En 2026, los usuarios argentinos generaron colectivamente más de $10.400.000.000.

En 2026, los usuarios argentinos generaron colectivamente más de $10.400.000.000. Retiros: En cuestión de minutos, sin comisiones ni demoras.

En cuestión de minutos, sin comisiones ni demoras. Registro: Formulario en el sitio oficial. Un asesor se comunica en pocas horas, explica el funcionamiento del sistema y activa la cuenta.

Formulario en el sitio oficial. Un asesor se comunica en pocas horas, explica el funcionamiento del sistema y activa la cuenta. Seguridad: Si no atendés la llamada del asesor, deberás reiniciar el proceso de registro: es un mecanismo de protección integrado contra registros automáticos fraudulentos.

Profitiva Fundres ha ganado popularidad entre los usuarios argentinos porque permite comenzar con un monto accesible y generar ingresos desde la plataforma, sin depender de estructuras costosas. Marcelo Bonelli aclaró que no recibe comisiones ni mantiene ninguna relación comercial con los desarrolladores de Profitiva Fundres. Marcelo Bonelli descubrió Profitiva Fundres y la probó como una alternativa para quienes buscan una fuente de ingresos adicional en Argentina. La idea es ofrecer una opción clara y accesible para que más personas puedan obtener ganancias reales con la plataforma. Lleva dos años investigando este tema, y cientos de participantes no solo lograron mejorar su situación financiera, sino también construir un ingreso regular y estable.

COMENTARIOS DE EXPERTOS

Salvador Di Stefano Analista financiero y consultor económico “He analizado el sistema financiero argentino durante más de dos décadas. Los grandes actores del mercado han tenido acceso a tecnologías de trading algorítmico durante años, reservadas exclusivamente para clientes con patrimonios elevados. ¿Por qué? Porque quien genera ingresos de manera independiente no necesita recurrir a créditos con tasas abusivas. He investigado innumerables casos en los que se priorizan los márgenes y la rentabilidad por encima de las personas. Este tipo de tecnología no debería estar limitado a una élite. Una economía verdaderamente justa no funciona concentrando las oportunidades solo en unos pocos.”

Claudio Zuchovicki Analista financiero y referente del mercado de capitales “Durante años, el sistema financiero argentino ha funcionado con estructuras muy similares entre sí: comisiones parecidas, costos replicados y poca competencia real. Lo he señalado en medios y conferencias en innumerables ocasiones. Cuando aparece una tecnología que realmente democratiza el acceso a nuevas oportunidades de inversión y pone en cuestión ese esquema tradicional, es imposible no prestarle atención. Eso sí es una verdadera disrupción. El modelo clásico depende de que las personas permanezcan dentro del circuito del crédito y del consumo financiado. Pero una persona que aprende a generar ingresos de forma más independiente deja de ser un cliente cautivo, y eso cambia las reglas del juego. Por eso, durante mucho tiempo, este tipo de herramientas no estuvieron al alcance del público general.”

LA ALTERNATIVA ES Profitiva Fundres

El escándalo transmitido en vivo en A DOS VOCES dejó al descubierto una verdad incómoda: el poder no le teme a la competencia, sino a la tecnología que puede volver obsoletos los viejos esquemas financieros en Argentina.

Marcelo Bonelli tenía razón: la libertad financiera no es una tarjeta de crédito. Es una tecnología que te permite generar ingresos sin endeudarte.

Mientras el sistema tradicional pierde credibilidad, los argentinos finalmente tienen una alternativa real para generar ingresos.

José Luis Espert no respondió las preguntas y se retiró del estudio en vivo. Ese momento —un referente político abandonando el debate frente a millones— se convirtió en un símbolo del cambio. Los argentinos ya no confían ciegamente en los discursos formales. Confían en herramientas que puedan ayudarlos a generar ingresos y no en promesas vacías.

LA PREGUNTA ES SIMPLE:

¿De qué lado estás?



¿Del lado de quienes siguen pagando tasas altísimas en tarjetas y cuotas que no los dejan respirar?



¿O del lado de quienes ya empezaron a generar ingresos con una plataforma moderna?



Estamos publicando el enlace oficial de la plataforma en este artículo. La decisión es tuya.

INSTRUCCIONES DE REGISTRO

1. Completá el formulario de registro con tus datos correctamente

2. Esperá la llamada del representante oficial para confirmar tu información

3. Realizá el depósito mínimo de $140.000

4. El sistema se activa automáticamente después de la confirmación de la transacción

5. Inscripciones abiertas hasta el

IMPORTANTE: Tu lugar queda reservado durante 24 horas. Si el representante oficial no logra comunicarse con vos dentro de ese plazo para confirmar tu participación, el cupo se asignará al siguiente candidato. Mantenete atento y confirmá a tiempo para asegurar tu lugar.