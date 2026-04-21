LA ACTUALIDAD, DESDE EL SUR

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Hola Luis María!!!.


¡Buen día! Es martes, sin dudas el peor día de la semana. Todavía dura la algarabía del domingo, así que algunos la estamos llevando bien. Un poco mal dormidos, nada más.


Empiezo con dos datos que surgieron en las últimas horas desde el propio Gobierno y que deberían encender algunas alarmas.


Por un lado surge de la Secretaría de Trabajo de Nación, en base al SIPA, que el empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,1% mensual en enero y de 1,2% en relación a igual mes del año previo. Esto implica la pérdida de 304.322 puestos de trabajo en el sector privado, el público y en el empleo en casas particulares. Ahora bien, subió el empleo independiente impulsado por el monotributo. Contemplando esto, el saldo neto continúa siendo negativo en 141.035.


Neuquén y Río Negro crecieron en los últimos dos años; San Juan y Santiago del Estero tuvieron un saldo positivo en el último corte mensual. El resto cae.


El otro registro surge del ministerio de Capital Humano, que realizó el primer relevamiento nacional sobre personas en situación de calle e identificó 9.421 en 19 jurisdicciones, sin contar -entre otras- la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica en esta materia. El 59% de los encuestados aseguró que lleva 2 años o menos en la calle. Las organizaciones sociales advierten que el número está subvalorado y que solo en la CABA hay más de 12 mil personas en la marginalidad.


Mientras tanto, en Río Negro, el conflicto docente tuvo un nuevo episodio este lunes. El Consejo Directivo de Unter Central denunció que el gobierno no pagó la cuota del bono que estaba acordada para este 20 de abril. Desde el Gobierno se aseguró que hubo un "error administrativo" por el que no se pagó.


Por último. Se cumple un año del paso a la inmortalidad de Jorge Mario Bergoglio, el papa argentino Francisco I. "No sean nunca hombres y mujeres tristes: ¡No se dejen ganar nunca por el desaliento!”, dijo alguna vez. Hoy habrá decenas de actividades en el país y el mundo para recordarlo.


La seguimos desde las 11 en el streaming de LM Neuquén en Vivo y nos leemos mañana.


¡Un abrazo!


Hay más noticias en la edición de hoy, con actualización constante en lmneuquen.com.

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