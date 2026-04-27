LA ACCIÓN CATÓLICA ARGNTINA CLEBRÓ SUS 95 AÑOS

En el marco de su Asamblea Nacional, la institución renovó su compromiso misionero y recibió el respaldo del Episcopado, que destacó su aporte a la formación de laicos comprometidos.

La Acción Católica Argentina (ACA) celebró sus 95 años con una misa de acción de gracias en la catedral de Buenos Aires, en el marco de su 75ª Asamblea Nacional, con la participación de dirigentes de todo el país y fieles del Área Metropolitana.

La ceremonia fue presidida por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y concelebrada por autoridades eclesiásticas vinculadas a la institución. Durante la celebración se recordó la carta pastoral del Episcopado argentino que en 1931 instituyó formalmente la Acción Católica en el país.

La celebración reunió a expresidentes del Consejo Nacional y a representantes de organizaciones laicales y sociales, entre ellas Cáritas Argentina, Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y la YMCA Argentina.





En su homilía, monseñor Colombo afirmó: "Queremos dar gracias a Dios, en esta misa, por los 95 años de la Acción Católica Argentina", y destacó la figura de Jesús como "Buen Pastor y como puerta", subrayando que "conoce a sus ovejas que lo siguen al escuchar su voz".

El arzobispo señaló que "reconocerse parte del pueblo de Dios en la Argentina como miembros de la ACA es asumir la responsabilidad de ser discípulos misioneros del Señor", y consideró que la institución "invita a vivir procesos de fe e itinerarios de crecimiento y maduración".

Asimismo, llamó a fortalecer una Iglesia sinodal y sostuvo: "No se cansen de recorrer el camino a través del cual es posible hacer crecer el estilo de una auténtica sinodalidad".

También expresó: "Celebramos 95 años de compromiso con el Señor y con su Iglesia plasmados en la entrega concreta y fecunda de tantas vidas al servicio de la comunidad".

[Texto completo de la homilía]



Mensaje del Episcopado

En un mensaje difundido con motivo del aniversario, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina expresaron: "Celebramos en estos días los 95 años de la carta pastoral del Episcopado Argentino a través del cual se instituyó formalmente en nuestro país la Acción Católica Argentina".

Asimismo, señalaron que la institución, "nacida del celo pastoral de la Iglesia gracias a la providencial intuición del papa Pío XI, ayudó a constituir los pilares para un redescubrimiento del laicado y su vocación apostólica en la Iglesia católica".

El texto destacó además que "la formación, la espiritualidad y el apostolado, pilares históricos de la asociación, siguen siendo hoy una inspiración permanente para el espíritu de servicio de todos sus miembros".

"A lo largo de estos 95 años, la fecunda tarea de la Acción Católica ha pasado por diversas etapas contribuyendo con su acción a ofrecer a la Iglesia testigos del Evangelio que, insertos en el mundo, trabajan por una sociedad más justa y viven una fe adulta y comprometida", añadieron los prelados.





Por último, alentaron a sus miembros a "continuar profundizando su identidad eclesial como discípulos misioneros de Jesús al servicio del Reino en el mundo".

[Texto completo de la carta]

La presidenta del Consejo Nacional de la ACA, Claudia Carbajal, agradeció la presencia de los participantes y valoró el papel histórico de la organización en la formación del laicado y en la vida social.

Carbajal expresó: "Jesús, Hijo del Padre y redentor nuestro. En esta tarde estamos celebrando juntos la vida de nuestra institución; llegamos con el corazón agradecido y al ritmo de los signos de los tiempos para darte gracias por la Acción Católica, que es nuestro camino en la Iglesia, Pueblo de Dios, donde está enraizada".

La dirigente sostuvo que la institución ha sido, desde sus inicios, "lugar para la maduración de la vocación bautismal del laicado", y destacó su aporte en la vida eclesial y social, "con una clara conciencia de comunión misionera".

También afirmó: "Tantas vocaciones matrimoniales, sacerdotales, consagradas y misioneras han sido maternadas en nuestros grupos".

En otro tramo, subrayó: "Estamos en camino. Sabemos que tenemos que seguir convirtiendo nuestro corazón para seguir caminando juntos, como institución, pero sobre todo como Pueblo de Dios, para ser profecía social en la realidad herida y quebrada de hoy".

Al finalizar, se realizaron reconocimientos a laicos por su testimonio y trayectoria, incluyendo al beato Wenceslao Pedernera y a Enrique Shaw, entre otros. Los homenajes fueron entregados a familiares y referentes de sus diócesis.

Fundada el 5 de abril de 1931, la Acción Católica Argentina mantiene hoy presencia en todas las provincias, con más de 480 comunidades parroquiales y alrededor de 25.000 miembros que desarrollan tareas pastorales y sociales en distintos ámbitos del país.+