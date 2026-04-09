EL RADICALISMO, “CON MAYOR REPRESENTACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA”, SEGÚN DIJERON, SE RUNIÓ EN SALADILLO
Más de 500 personas de las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires, el bloque de legisladores mayoritario de la Cámara Baja, legisladores nacionales e intendentes se reunieron en Saladillo con el objetivo de posicionarse como una alternativa de poder real.
“Los
extremos le han hecho mucho daño a nuestro país y puntualmente a la provincia
de Buenos Aires. Los bonaerenses se ven afectados por la pérdida del poder
adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de la seguridad y las
ineficientes prestaciones en materia de salud”, coincidieron los presentes.
El encuentro se desarrolló bajo el lema: “Pensar el presente y construir futuro” la apertura estuvo a cargo de la anfitriona y presidente del bloque de la UCR, Alejandra Lordén; el diputado provincial Valentin Miranda; el diputado nacional Pablo Juliano; y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.
Del
mismo fueron parte 13 Intendentes: el mencionado Flexas, de General Viamonte;
José Luis Salomón, de Saladillo; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Nahuel
Mittelbach, de Ameghino; Salvador
Serenal, de Lincoln; Ramón “Tito” Capra,
de General Alvear; Román Bouvier, de Rojas; Lisandro Hourcade, de Magdalena;
Maximiliano Suescun, de Rauch; Martín Randazzo, de General Lamadrid; Juan
Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Javier Andrés, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de Madariaga. Dijeron
presente también la diputada provincial Priscila Minnaard; la senadora provincial
Natalia Quintana; y el dirigente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.
A lo largo
de la jornada, los presentes enfatizaron en “construir una propuesta con
identidad propia, capaz de interpretar las demandas sociales y ofrecer
respuestas concretas frente a una realidad cada vez más compleja”.
“Existe
una creciente distancia entre la política y la vida cotidiana de los
bonaerenses. Ingresos que no alcanzan, inflación persistente y servicios en
retroceso configuran un escenario que exige no sólo crítica, sino también
capacidad de gestión y vocación de diálogo”, coincidieron los presentes y
remarcaron la necesidad de fortalecer equipos técnicos, incorporar nuevas
miradas y construir una agenda enfocada en soluciones sostenibles.
*Los
paneles destacados.
Durante
la jornada participaron destacados expositores que aportaron miradas diversas y
complementarias sobre los desafíos actuales: el especialista en educación Axel
Rivas, quien abordó el impacto de la inteligencia artificial en el sistema
educativo; las periodistas Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda, con un enfoque en
comunicación; el analista Gonzalo Aziz, que desarrolló un diagnóstico de la
coyuntura nacional y provincial; y Rosendo Grobocopatel, quien reflexionó sobre
la comunicación política en la era digital, aportando una perspectiva
innovadora vinculada a los nuevos lenguajes y plataformas.
Nota
del editor
De un
sector bastante alejado de nuestro lugar extrajimos una noticia sobre la Unión
Cívica Radical, virtualmente ausente de la crónica política diaria.
Nos
costó bastante descifrar su contenido, muy especialmente por la puntuación
inadecuada de algún párrafo, por un lado; y la enunciación confusa de los
intendentes participantes, obligándonos a buscar si realmente era como se los
mencionaba.
De
todas maneras y aunque de la sexta sección electoral (que nos corresponde por
nuestra residencia), sólo dos jefes comunales estuvieron presentes (los de
Coronel Dorrego y Adolfo Alsina), lo importante, creemos, es poder señalar (la
nota que transcribimos mediante), que algo de la Unión Cívica Radical sigue
vigente. Quizás importe agregar que también fue alguien de General Lamadrid.
El
porcentaje (13 municipios de un total de 135) puede aparecer como mínimo (tan
sólo un 10%). Algo es algo, ¿no?).
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