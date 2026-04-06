EL DESARROLLO DE LA ACTUALIDAD NEUQUINA

Puente elevado en Autovía Norte: la obra que promete terminar con el colapso en los accesos a Neuquén











Conectará directo con la Avenida Los Paraísos y evitará filas kilométricas. También proyectan otro puente sobre Ruta 7 y mejoras viales fundamentales. Más información.



La tajante definición del ministro de Trabajo sobre la migración a Neuquén: "No sobran puestos de empleo"

Lucas Castelli advirtió sobre el aumento de personas que buscan radicarse en la provincia y aseguró que las políticas priorizarán a los trabajadores locales. Más información.





Planes sociales: la situación del mediático abogado Alfredo Cury y un último pedido a los jueces











El abogado fue condenado a 3 años y 6 meses por administración fraudulenta. Se viene un período de impugnación de penas y el hizo un reclamo particular. Más información.



Corte de gas a Chile: por qué frenaron los envíos desde Vaca Muerta en abril de 2026 Un evento de fuerza mayor frenó de forma abrupta las exportaciones de gas natural desde Vaca Muerta hacia el país vecino. Más información



Por la obra de Mosconi, cambian el estacionamiento medido en Neuquén: qué zonas se modifican y cómo funcionará Los cambios buscan ordenar el tránsito y evitar el impacto en los comercios: habrá nuevas zonas, menos lugares en algunos sectores y límite de hasta dos horas. Más información

Donald Trump dijo que está negociando un acuerdo con Irán: "Hay muchas posibilidades de que se concrete" Después de amenazar con un ataque a gran escala para el martes, el presidente de Estados Unidos está negociando. Más información

Foto del día



Una de las imágenes del fin de semana. La comunidad de Neuquén participó este viernes del tradicional Vía Crucis a la Barda, una de las expresiones religiosas más significativas de la Semana Santa en la ciudad, organizada por la Diócesis de Neuquén y que convocó a familias, jóvenes y adultos en un clima de recogimiento y unidad. Más información.

