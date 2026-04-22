CUÁNTAS PERSONAS HAY EN SITUACIÓN DE CALLE EN NEUQUÉN

Hola Luis María,





¡Buen día! Es miércoles y fin de mes está a la vuelta de la esquina. El frío empieza a sentirse y como quien no quiere la cosa ya estamos llegando a mitad de año.





En este marco se vuelve cada vez más sensible el contexto para las personas en situación de calle. Mientras tanto, se esperan definiciones sobre la reinstalación de la carpa que montó el Gobierno Provincial el año pasado para mitigar ese flagelo.





Ayer les traje los datos del relevamiento que realizó el ministerio de Capital Humano a nivel nacional. En el desagregado por provincias, Neuquén fue el quinto de los 19 distritos con mayor cantidad de personas en situación de calle: 401, sobre los 9421 que se registraron. Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza son las cuatro primeras.





En el otro extremo del lazo social que atraviesa la provincia, se confirmó un aumento del 8,6% por ciento para los trabajadores petroleros. El convenio, que aun no fue homologado, establece una recomposición salarial, diseñada exclusivamente para compensar la inflación registrada en el periodo abril 2025 – marzo 2026, y tiene aplicación directa en las próximas liquidaciones.





En el plano nacional, Javier Gerardo Milei prepara el camino para 2027 y confirmó que enviará al Congreso una ley de reforma electoral con tres propuestas: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); Ficha Limpia; y cambios en el financiamiento del sistema.





Mientras tanto, celebró al papa Francisco a un año del fallecimiento y recordó haberle pedido perdón por tratarlo de “el maligno en la tierra”. Bergoglio, algo burlón quizás, le respondió: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”.





Con ese motivo, buena parte del arco político se reunió en la basílica de Luján para la misa a cargo del Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que les reclamó: "A ver cuándo la vamos a cortar con mirarnos como enemigos, que no nos podemos sentar juntos ni en el banco de una iglesia". Entre otras cosas, nos quedó este fotón.





La seguimos desde las 11 en el streaming de LM Neuquén en Vivo y nos leemos mañana.





¡Un abrazo fraternal!





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