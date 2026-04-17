AXEL FICILLOF, JAVIER RODRÍGUEZ Y CRISTINA ALVAREZ ENCABEZARON LA FIRMA DE PLANES DIRECTORES LOCALES DE CAMINOS RURALES

El gobernador Axel Kicillof participó de la firma de convenios para la elaboración de planes directores locales de caminos rurales junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y los intendentes Gustavo Cocconi (Tapalqué), Javier Gastón (Chascomús), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Alfredo Fisher (Laprida), María José Gentile (9 de Julio), María Laura Rodríguez (Bolívar), Carlos Humberto Rocha (General Guido) y Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), en un paso clave para abordar uno de los principales desafíos estructurales de la provincia: la conectividad rural.

Estos planes directores locales apuntan a ordenar, priorizar y fortalecer la inversión en cada municipio, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Tienen como objetivos centrales garantizar la transitabilidad —asegurando el flujo de bienes y servicios y reduciendo costos logísticos—, mejorar la eficiencia del gasto público mediante criterios técnicos basados en datos objetivos, y fortalecer la articulación entre la Provincia y los municipios en línea con el Plan Estratégico de Caminos Rurales.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos una red vial extensa y estratégica para la producción y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Por eso, lo que estamos haciendo es pasar de una lógica de intervención fragmentada a una planificación integral, con criterios técnicos claros y con una fuerte articulación con los municipios”, sostuvo Javier Rodríguez.

Por su parte, Álvarez Rodríguez señaló que “esto no es un trámite más, es una forma de gobernar y de pensar el desarrollo de la Provincia. Cuando el Estado planifica, invierte y articula con los municipios, el desarrollo llega a quienes producen y trabajan todos los días en el interior bonaerense”.

El trabajo se desarrollará en distintas etapas. En una primera instancia, se realizará un diagnóstico preciso del estado de los caminos rurales mediante relevamientos georreferenciados, junto con un análisis de las condiciones hidrológicas y de suelo para identificar zonas críticas y puntos de anegamiento. A partir de allí, en cada municipio se priorizarán las intervenciones —ya sea obras nuevas, mejoras o mantenimiento— con criterios técnicos y participativos.

“Estos planes nos permiten ordenar prioridades, optimizar recursos y, sobre todo, dar previsibilidad. No se trata solo de arreglar caminos cuando hay una urgencia, sino de construir una política sostenida en el tiempo que acompañe el desarrollo productivo”, agregó el ministro.