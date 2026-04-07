ACTUALIDAD NEUQUINA EN SÍNTESIS

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Auxilio financiero y nuevos valores de las fotomultas

Por Luciano García Tauro

Hola Luis María,


¡Buen martes! Después de una mañana gélida, la máxima prevista para hoy es de 24º grados con cielo despejado. La tónica de los próximos días va más o menos por ahí, pero la semana irá ganando inestabilidad hacia el finde, como uno.


A discreción, el Gobierno Nacional formalizó el auxilio financiero a 12 provincias para “atender compromisos urgentes de gasto y amortización de deuda”. Entre ellas Río Negro y las patagónicas Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La devolución está prevista dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa del 15% anual y la posibilidad de retención automática sobre fondos coparticipables.


Ayer las agrupaciones opositoras del IUPA realizaron una conferencia de prensa para contar como sigue el cuadro de situación en el instituto. Además, agregaron una nueva denuncia de irregularidad: el normalizador, Gerardo Blanes, habría titularizado como docente (requisito para ser electo rector posteriormente) a una semana de las elecciones en un concurso -cuanto menos- poco transparente.


En Neuquén, la Municipalidad actualizó en marzo el cuadro de valores de las multas de tránsito, con montos que pueden superar los 2,5 millones de pesos en los casos más graves. Pasar un semáforo en rojo tiene un valor que va desde los $340.600 hasta los $2.554.500; invadir la senda peatonal va de $170.300 a $340.600; el giro indebido entre $170.300 y $510.900; mientras que utilizar el celular al volante alcanza valores de entre $170.300 y $851.500. En todos los casos se reduce considerablemente en el valor de la multa al efectuar el pago voluntario.


En lo que refiere a Vaca Muerta, también hay novedades. A primera hora de este lunes se confirmó que Tecpetrol y GyP presentaron el proyecto Los Toldos II Este al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un desarrollo de shale oil que prevé una inversión inicial de 2.400 millones de dólares hasta 2028.


En el plano judicial, en tanto, a prestar atención a como sigue el caso de Catalina Galceran, la niña atropellada por un patrullero en Plottier. Su papá, Esteban, advirtió con un alto grado de bronca y angustia, sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) contra la oficial imputada.


A nivel nacional: en el marco de la filtración de una presunta operación de los servicios de inteligencia rusos contra Javier Milei, a través de notas en distintos portales, el Gobierno de La Libertad Avanza decidió quitarles la acreditación a los periodistas de medios que habrían estado implicados. También en el palacio legislativo.


Lo último, atención al Congreso esta semana. Mañana podría tratarse la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados y el jueves, entre otras cosas, el Senado podría aprobar el pliego de la neuquina Lucila Crexell para que sea embajadora en Canadá.


Antes de despedirme, te recuerdo que salir de Neuquén por la tarde está muy difícil. Ayer por tercer puente, en hora pico, las demoras para cruzar fueron de más de 30 minutos. Mirá bien los mapas satelitales para ver como está el tránsito y elegí por donde ir y en que momento.


Hoy a las 21.30, el Club Atlético Boca Juniors empieza el sueño de la bendita Copa Libertadores. Un abrazo.


Hay más noticias en la edición de hoy, con actualización constante en lmneuquen.com.

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