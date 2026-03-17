MILES DE FIELES CELEBRARON AL CURA GAUCHO EN SU TIERRA

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* 17 DE MARZO, 2026.

* VILLA CURA BROCHERO, CÓRDOBA (AICA).- El obispo de Cruz del Eje celebró la misa central por la fiesta patronal de San José Brochero, en un nuevo aniversario de su nacimiento. También hubo una procesión por las calles.

Una multitud de peregrinos de distintos puntos de Córdoba y de otras localidades colmaron el santuario de Villa Cura Brochero para celebrar la fiesta patronal en honor del Cura Gaucho, que tuvo lugar el 16 de marzo con la misa central frente a la plaza Centenario presidida por el obispo de Cruz del Eje, monseñor Ricardo Araya.

 

Concelebró la Eucaristía el obispo emérito de Alto Valle del Río Negro, monseñor Marcelo Cuenca Revuelta, junto a numerosos sacerdotes.

 

Participaron también de la celebración autoridades municipales, legisladores y jefes comunales de la región.

 

Monseñor Araya centró su homilía en el valor de la vida y la fe, recordando que "Dios le regaló a Brochero, el 16 de marzo de 1840, la vida" y luego "el bautismo, la vida de hijos de Dios".

 

Subrayó que "nuestro pueblo sencillo valora como dones inmensos la vida y la fe" e invitó a los fieles a reflexionar sobre "¿Qué lugar ocupan en mi escala de valores la vida y la fe?".

 

El obispo diocesano destacó también el camino personal de cada creyente, marcado por la experiencia familiar y el aprendizaje de la fe desde la infancia. "Hoy venimos a decirnos unos a otros que la vida es un don y que hemos recibido el don de la vida que no termina con la muerte, sino que se transforma junto a Dios", afirmó.

A la vez, puso como ejemplo la figura de Brochero, al señalar que "fue un bautizado que supo discernir qué misión Dios le tenía preparada", y recordó que "por el bautismo somos una misión".

En relación con las peregrinaciones, monseñor Araya invitó a mirar más allá de los números y a comprender su sentido profundo: "Seremos capaces de ver qué hay en el corazón de la paisanada peregrina". 


Finalmente, se refirió nuevamente a la dimensión social de la fe y la necesidad de caminar en comunidad, atendiendo a las realidades del pueblo. "La fe tiene siempre una dimensión comunitaria y social", manifestó, al tiempo que llamó a no perder de vista valores como "la salud, el trabajo y la familia". 

La homilía concluyó con una invitación a seguir el ejemplo del santo cordobés: "Con Brochero caminemos, caminemos juntos; juntos caminemos".

Luego de la Eucaristía se realizó una peregrinación por las calles de la ciudad y también se celebraron dos misas con bendición de poncho reliquia en el santuario.+

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