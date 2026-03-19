LA ODISEA DE CRUZAR EL PUENTE, GENTE EN SITUACIÓN DE CALLE Y UN FALLO INSÓLITO

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Por Luciano García Tauro.

 

 

 

¡Buenos días!. Mitad de semana, todo marcha acorde al plan. Ya se sienten las bajas temperaturas durante la noche y bajaron considerablemente las máximas por las tardes. Según el pronóstico, hoy no pasamos los 30º grados. En un par de días habrá terminado oficialmente el verano.

El retorno a la rutina se percibe fácilmente desde las primeras horas del día. Por las principales arterias de la región circulan cada vez más autos y los puntos neurálgicos empiezan a congestionarse desde más temprano y hasta más tarde. Las obras, aunque con un buen fin, demoran aún más el tráfico.

Para quienes llegan a Neuquén desde Río Negro, cruzar de provincia es una odisea que pone al límite las capacidades al volante y la paciencia tensando al máximo la salud mental de cualquiera. El Dalai Lama perdería los estribos.

Neuquén avanza con la obra de la Avenida Mosconi, en Cipolletti todavía no hay definiciones, pero aseguran que el tema “está en agenda”. Mientras tanto avanzan con algunos derivadores y reasfaltados en la Ruta Provincial 65, en otro punto de mucha circulación, entre Cipolletti y Fernández Oro. De la 22, ni noticias.

Además, porque hoy vengo indignado, en la entrega de hoy te contamos sobre un fallo judicial insólito. Resulta que un muchacho de 20 años estuvo haciendo trompos en una 4x4 sobre una laguna congelada en Villa Pehuenia. Evitó el juicio con una probation y deberá pagar una multa equivalente a una cinta métrica de agrimensor, valuada en 12.000 pesos. La argumentación es que está desempleado. También deberá realizar algunas tareas comunitarias.

Por otra parte, te traemos un relevamiento realizado por organizaciones sociales de Neuquén que evidencia un incremento en la cantidad de personas que viven en situación de calle en distintos sectores de Neuquén. Aproximadamente un 20% es de la provincia de Neuquén. Algunos perdieron su empleo y terminaron en la calle, otras atraviesan problemas de consumo y también hay quienes realizan actividades informales para obtener ingresos. “Lo que ha incrementado es la cantidad de gente que tiene un trabajo y que utiliza los semáforos o la calle para mejorar sus ingresos”, contó un voluntario de Red Solidaria Neuquén.

A nivel nacional, Argentina se retiró oficialmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), renunció el titular de ANSES y declaró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py, por la causa Cuadernos. Entre otras tantas en un país convulsionado.

Hoy, el Senado trata el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Linda changa.

Abrazo grande, nos reencontramos mañana. Si te mata la espera, pasate por el streaming de LM Neuquén en Vivo. En ese link pueden ver también todo lo que dejó el Vaca Muerta Insights, un evento que reunió a los principales dirigentes y directivos de la industria energética.

 Hay más noticias en la edición de hoy, con actualización constante en lmneuquen.com.

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