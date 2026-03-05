EL VATICANO DENUNCIA ANTE LA ONU

-


 Dice que "los cristianos son la comunidad más perseguida del mundo".

Por Almudena Martínez-Bordiú

El arzobispo monseñor Ettore Balestrero, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas desde 2023, denunció en una conferencia en Ginebra que los cristianos son la comunidad más perseguida del mundo.

Su intervención se tituló “Al lado de los cristianos perseguidos: defender la fe y los valores cristianos”.

Monseñor Balestrero, que es también representante de la Santa Sede en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), precisó que durante el año 2025 “casi 5.000 fieles fueron asesinados por su fe”, el equivalente a trece personas al día. 

“Casi 400 millones de cristianos, es decir, uno de cada siete, son víctimas de persecuciones o de violencia. Se trata de la comunidad religiosa más perseguida del mundo”, denunció el prelado citado por Vatican News

Monseñor Balestrero afirmó que las víctimas “son mártires en el sentido etimológico del término”, debido a que son testigos “de su credo que encarnan valores que desafían la lógica del poder”.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el prelado italiano remarcó que los cristianos también son víctimas “de escandalosas violaciones de los derechos humanos” e insistió en que su testimonio no debe distraer de la responsabilidad de los Estados, cuyo deber es proporcionar protección.

“El deber del Estado es proteger la libertad de religión o de credo, lo que incluye impedir que terceros violen este derecho. Esta protección debe salvaguardar a los creyentes que son objeto de ataques, antes, durante y después de los mismos”, afirmó. 

El problema de la impunidad.

Mons. Balestrero dirigió la atención sobre el tema de la impunidad de aquellos que acaban con la vida de los cristianos, a la que se refirió como “uno de los problemas más graves en el panorama global de la persecución religiosa”. 

Tras manifestar su preocupación por los millones de cristianos perseguidos, recordó que este “flagelo” al que son sometidos “afecta a todos los países” y continentes, incluido Europa. Citó en este contexto el reciente informe sobre crímenes de odio de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE, que sólo en 2024 contabilizó en Europa más de 760 crímenes de odio contra cristianos.

Más allá de los crímenes, el representante de la Santa Sede en Ginebra denunció otras formas de persecución: “Entre ellas se encuentra una especie de persecución cortés, que a menudo adopta la forma de discriminación mediante una progresiva marginación y exclusión de la vida política, social y profesional, incluso en tierras tradicionalmente cristianas”. 

También precisó que esta persecución adopta la forma de restricciones y limitaciones más discretas, “mediante las cuales las normas jurídicas y las prácticas administrativas restringen o, de hecho, anulan los derechos legalmente reconocidos a la población predominantemente cristiana, incluso en algunas partes de Europa”.

Almudena Martínez-Bordiú
Especializada en información religiosa en España desde 2015, ha sido corresponsal senior de ACI Prensa y EWTN Noticias en el Vaticano y actualmente es corresponsal de Europa con base en España.

 


