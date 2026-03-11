EL EPISCOPADO TIENDE PUENTES CON LA SOCIEDAD Y SUS DISTINTOS SECTORES

* BUENOS AIRES (AICA).- Durante una jornada de encuentros, los obispos de la Comisión Ejecutiva compartieron reflexiones sobre la situación social del país e iniciativas que se debaten en el Congreso.

La mesa ejecutiva del Episcopado con el secretario de Culto y Civilización

En el marco de una serie de encuentros realizados el 10 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, junto con los miembros de la Comisión Ejecutiva, recibió al subsecretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo, quien se acercó a la sede del Episcopado para saludar a los integrantes de la Comisión Permanente.

La reunión se desarrolló en un clima cordial y formó parte de una serie de contactos institucionales que destinado a fortalecer los vínculos y el diálogo entre la Iglesia y distintos ámbitos de la vida pública.

Marcelo Colombo con el gobernador Kicillof

Por la tarde, monseñor Colombo mantuvo otro encuentro junto al secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El mandatario provincial estuvo acompañado por el director provincial de Culto, Juan Torreiro.