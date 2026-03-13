13 de marzo, 2026. Buenos Aires (AICA).

Los obispos celebrarán una

misa en Luján al cumplirse un año del fallecimiento del pontífice y convocan a vivir en todo el país iniciativas pastorales para profundizar su enseñanza.

El Episcopado recordará a Francisco: memoria agradecida y legado

En el contexto de la 128ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), los obispos del país conmemorarán el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco con una celebración eucarística prevista para el 21 de abril, a las 17, en la basílica de Nuestra Señora de Luján.

La misa será presidida por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y contará con la participación de los obispos de toda la Argentina, además de sacerdotes y fieles laicos que deseen sumarse a la celebración. También podrá seguirse a través de la transmisión virtual de la basílica.

El director de Comunicación y Prensa de la CEA, presbítero Máximo Jurcinovic, explicó que los obispos quieren dar a esta fecha una relevancia especial para la vida de la Iglesia en el país.

Según indicó, no se trata sólo de recordar al pontífice al cumplirse un año de su muerte, sino también de renovar la adhesión a su legado pastoral y a sus enseñanzas.

El sacerdote subrayó que la conmemoración tiene un significado particular para la Iglesia argentina, al tratarse de la patria donde Jorge Bergoglio vivió su ministerio como sacerdote, religioso y pastor de la Iglesia en Buenos Aires.

Como parte de la jornada, los obispos realizarán una peregrinación desde la casa de retiros El Cenáculo, en el partido bonaerense de Pilar, hasta el santuario mariano de Luján, donde tendrá lugar la Eucaristía.

La celebración contará con un gesto de carácter interreligioso. Están invitados representantes de otras confesiones cristianas y referentes del ámbito interreligioso, quienes participarán posteriormente en una invocación por la paz y el diálogo, en reconocimiento al impulso que el pontífice dio a estos caminos durante su ministerio.

También fueron convocadas autoridades nacionales, provinciales y municipales para participar del encuentro.

Propuesta para la Jornada del Buen Pastor

La Comisión Ejecutiva de la CEA propuso a todos los obispos del país que, con motivo del Domingo del Buen Pastor, el 26 de abril, se realicen en cada diócesis celebraciones, encuentros e iniciativas pastorales que ayuden a mantener viva la memoria del papa Francisco.

La invitación busca que, bajo la imagen evangélica del Buen Pastor propia del cuarto domingo de Pascua, las comunidades puedan profundizar su legado y renovar el compromiso con su enseñanza y su servicio a la Iglesia y al mundo.

Más información, en www.episcopado.org y redes sociales.+



