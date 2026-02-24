PROPONEN REORDENAR EL USO DE LA PLAYA EN PEHUEN CÓ

Según indicaron, la iniciativa busca mejorar la seguridad y evitar los riesgos que se generan cuando se mezclan bañistas con la circulación descontrolada de motos, camionetas y vehículos todo terreno.

La propuesta plantea "una delimitación definitiva de espacios, donde ya no convivan el bañista y el vehículo en el mismo sector", explicó el concejal libertario Ezequiel Lencina.

El proyecto, se dice, establece un área prioritaria de uso para bañistas, con prohibición de vehículos, pesca, presencia de animales y actividades náuticas, y otras zonas de uso común, con circulación regulada. También contempla el habitual acceso al mar de pescadores artesanales por la bajada de la calle Ameghino, en horarios determinados.





