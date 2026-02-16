PRIMERA VISITA PASTORAL DEL PAPA A UNA PARROQUIA ROMANA

León XIV visitó Santa María Reina de la Paz, en Ostia, subrayó la importancia de una Iglesia con "puertas abiertas" e instó a la población a rechazar la "cultura de la injusticia" y la violencia.

León XIV en la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz en Ostia (Vatican Media)

El papa León XIV realizó hoy su primera visita pastoral a una parroquia de la diócesis de Roma, en Ostia, donde instó a la comunidad a no resignarse a una "cultura de la injusticia" y a combatir la delincuencia con educación y respeto.

"No se resignen a la cultura de la opresión y la injusticia. Al contrario, difundan el respeto y la armonía, empezando por desarmar las lenguas y luego invirtiendo energía y recursos en la educación, especialmente de los niños y jóvenes", instó León XIV.

En la homilía de la misa celebrada en la parroquia Santa María Reina de la Paz, el pontífice reconoció las dificultades que atraviesa la región costera romana, a menudo marcada por noticias de violencia vinculadas al narcotráfico y a organizaciones criminales.





"Lamentablemente la violencia existe y duele, a veces ganando terreno entre jóvenes y adolescentes, quizás alimentada por el consumo de sustancias; o por organizaciones criminales que explotan a las personas involucrándolas en sus delitos", denunció.

El Papa desafió a la comunidad a ser una "escuela de honestidad" y a oponer a la lógica de "la supremacía del más fuerte" la "fuerza desarmante de la mansedumbre".

La visita comenzó con un encuentro con niños y jóvenes en el campo deportivo, donde León XIV fue recibido con entusiasmo y dejó un mensaje de confianza para las nuevas generaciones.

"¡La esperanza está en ustedes! Y deben reconocer que, en sus corazones, en sus vidas, en su juventud, hay esperanza, para hoy y para mañana", dijo, en un discurso citado por el portal de noticias del Vaticano.

El programa también incluyó una visita al gimnasio para saludar a los enfermos y ancianos, así como un encuentro con el Consejo Pastoral, donde el Papa destacó la importancia de una Iglesia con "puertas abiertas".





"Abran la puerta y acojan a todos: católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, que seamos siempre una comunidad acogedora", exhortó.

Durante la celebración eucarística, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día, advirtiendo que el mal tiene sus raíces en el corazón, en la envidia y en el juicio temerario, recordando que "quien odia a su hermano es un homicida".

"Cuando también nosotros nos encontremos juzgando y despreciando a los demás, recordemos que el mal que vemos en el mundo tiene sus raíces precisamente allí, donde el corazón se vuelve frío, duro y pobre de misericordia", observó.

Recordando la consagración de la parroquia a Santa María Reina de la Paz por el papa Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial, León XIV lamentó que el mundo siga oscurecido por "nubes" de guerra y "lógicas contrarias al Evangelio".

Esta fue la primera de las cinco visitas que el Papa planea realizar a las parroquias de su diócesis durante los domingos previos a la Pascua.+