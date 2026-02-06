LEÓN XIV: CARTA DEL PAPA SORE EL VALOR DEL DEPORTE

* 6 DE FEBRERO, 2026

* CIUDAD DEL VATICANO (AICA).- En una extensa carta sobre el valor del deporte, León XIV destaca la práctica deportiva como "camino hacia la virtud", la "cohesión comunitaria" y el "bien común".

Horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, el Vaticano publicó una carta del papa León XIV, "Vida en Abundancia", sobre el valor del deporte.

Los XXVI Juegos Olímpicos Invernales se desarrollan del 6 al 22 de febrero, y de los XIV Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.

El pontífice saludó a los atletas que se concentran en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo: "el ejercicio del deporte es una actividad común, abierta a todos y saludable para el cuerpo y para el espíritu, hasta el grado de constituir una expresión universal de lo humano", se lee en la carta.

El Santo Padre reflexiona en su misiva sobre: el deporte y construcción de la paz; el valor formativo del deporte; el deporte, escuela de vida y areópago contemporáneo; el deporte y desarrollo de la persona; los riesgos que ponen en peligro los valores deportivos; la competición y cultura del encuentro; y el deporte, relación y discernimiento.

En el texto, el Santo Padre elogia el deporte y reflexiona sobre las múltiples formas en que fomenta la fraternidad humana y ayuda a las personas a buscar lo que es bueno y santo.

León XIV recuerda que, durante los pasados Juegos Olímpicos, sus predecesores destacaron el importante papel que puede desempeñar el deporte para el bien de la humanidad, particularmente en la promoción de la paz.

Reitera su reconocimiento por el hecho de que la Tregua Olímpica haya sido propuesta nuevamente en los últimos años por el Comité Olímpico Internacional y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El deporte como instrumento de paz.

"En un mundo sediento de paz", afirma el Papa León, "necesitamos instrumentos que permitan poner fin al abuso de poder, a las manifestaciones de fuerza y a la indiferencia hacia el estado de derecho".

"Con motivo de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno -continúa- invito de todo corazón a todas las naciones a redescubrir y respetar este instrumento de esperanza que es la Tregua Olímpica, símbolo y promesa de un mundo reconciliado".

Iglesia llamada a ofrecer atención pastoral.

Reflexionando sobre el deporte, el Papa también recuerda a la Iglesia que debe estar pastoralmente presente en el ámbito deportivo y ofrecer acompañamiento, discernimiento y esperanza, citando Athletica Vaticana, creada en 2018 como equipo oficial de la Santa Sede y bajo la guía del Dicasterio de Cultura y Educación, como una iniciativa que da testimonio de "cómo el deporte también puede vivirse como un servicio eclesial".

"De esta manera -anima- el deporte puede convertirse realmente en una escuela de vida, donde todos puedan aprender que la abundancia no viene de la victoria a cualquier precio, sino de compartir, de respetar al otro y de la alegría de caminar juntos".

El deporte sirve al bien común y al desarrollo personal.

"La Iglesia -observa el Papa- está llamada a estar cerca del mundo del deporte cuando se practica profesionalmente, como competición de élite, o como ocasión de éxito o de proyección mediática, pero también a través de una particular atención al deporte de base, a menudo carente de recursos, pero rico en relaciones".

En su reflexión, invita a la Iglesia a estar presente de forma concreta y a ofrecer acompañamiento, discernimiento y esperanza. De esta manera, afirma, el deporte puede convertirse en una verdadera escuela de vida, enseñando que la abundancia no proviene de la victoria a cualquier precio, sino del compartir, el respeto al prójimo y la alegría de caminar juntos.

También pide "liberar el deporte de mentalidades reduccionistas que lo transformarían en mero espectáculo o producto".

A lo largo de la carta, el Papa León XIV advierte contra la explotación del deporte para obtener beneficios políticos o económicos, instando en cambio a que permanezca fiel a su misión de servir al desarrollo personal y al bien común.+