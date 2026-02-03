VALIOSO: LA PROGRAMACIÓN DE RADIO RIVADAVIA

Luis Alberto Cano, periodista de Altos Fm con más de 45 años en la profesión patentó una frase, que marca lo devaluado que está el periodismo de Bahía Blanca.

"El periodismo de Capital Federal es de la champios League y el de Bahía Blanca del promocional de la Liga del Sur"...

Que para quiénes durante muchos años fuimos insignificantes cronistas deportivos en La Nueva Provincia, nada más cierto.

Es que el periodismo de Bahía Blanca se ha convertido en un verdadero negocio. Dónde la pauta Municipal y las presiones políticos, no permiten que digan la verdad.

Y si en el medio hay empresarios, políticos y sindicalistas, todos peronistas, mejor ni hablar.

El venidero lunes se renueva la programación periodistica en radio Rivadavia, de Capital Federal y volverán a estar Nelson Castro y Cristina Pérez, entre otros periodistas de reconocida trayectoria a nivel nacional.

Radio Rivadavia presenta su programación 2026

Desde este lunes 2 de febrero, Radio Rivadavia te acompaña de lunes a viernes con una propuesta clara y actual, pensada para acompañar a la audiencia durante todo el día con información, análisis y entretenimiento.

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES:

4 a 6 – Panorama Informativo con Mario Portugal: Las principales noticias para arrancar el día bien informado.

6 a 9 – Esta Mañana con Ignacio Ortelli: Actualidad en tiempo real, análisis político y económico, y entrevistas para entender lo que pasa y anticipar lo que viene.

9 a 12 – Vamos Rivadavia con Nelson Castro: Periodismo en profundidad, opinión y la participación de la audiencia, con una mirada integral sobre los temas centrales del país.

12 a 15 – Cristina sin vueltas con Cristina Pérez: Entrevistas de primer nivel, definiciones directas sobre la coyuntura y todo lo que tenes que saber para estar informado.

15 a 17 – Pan y circo con Jonatan Viale: Análisis político, debate, protagonistas y una lectura crítica de la actualidad.

17 a 20 – Basta Baby con Baby Etchecopar: Actualidad, polémica y opinión frontal, con un estilo inconfundible.

20 a 23 – Desde el Alma con Oscar Gómez Castañón: Charlas, música y reflexiones para bajar el ritmo del día y acompañar la noche con sensibilidad y cercanía.

23 a 24 – La Oral Deportiva con Dani Avellaneda: Toda la información del fútbol con ese extra de picante.

Mientras que en Bahía Blanca volverían el animador Jorge Rubio en Radio 10 con su espacio "Posturas" y el comunicador Germán "Pauta Municipal" Soso, en FM. Burbuja con el programa "Bahía Hoy".

Ambos de consumo interno y bien peronistas.

Por eso señor lector. Que periodismo prefiere. De la Champios League o del promocional de la Liga del Sur... Lo dejamos a su criterio...

