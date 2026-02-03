VALIOSO: LA PROGRAMACIÓN DE RADIO RIVADAVIA
PERIODISMO DE LA CHAMPIOS LEAGUE O
DEL PROMOCIONAL DE LA Liga del Sur Oficial.
CON CUAL OPCIÓN SE QUEDA.
-------------------------------------------------------------------------------
Luis Alberto Cano, periodista de Altos Fm
con más de 45 años en la profesión patentó una frase, que marca lo devaluado
que está el periodismo de Bahía Blanca.
"El periodismo de Capital
Federal es de la champios League y el de Bahía Blanca del promocional de la
Liga del Sur"...
Que para quiénes durante muchos años
fuimos insignificantes cronistas deportivos en La Nueva Provincia, nada más
cierto.
Es que el periodismo de Bahía Blanca
se ha convertido en un verdadero negocio. Dónde la pauta Municipal y las
presiones políticos, no permiten que digan la verdad.
Y si en el medio hay empresarios,
políticos y sindicalistas, todos peronistas, mejor ni hablar.
El venidero lunes se renueva la
programación periodistica en radio Rivadavia, de Capital Federal y volverán a
estar Nelson Castro y Cristina Pérez, entre otros periodistas de reconocida
trayectoria a nivel nacional.
Radio Rivadavia presenta su programación 2026
Desde este lunes 2 de febrero, Radio
Rivadavia te acompaña de lunes a viernes con una propuesta clara y actual,
pensada para acompañar a la audiencia durante todo el día con información,
análisis y entretenimiento.
PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES:
4 a 6 – Panorama Informativo con Mario Portugal:
Las principales noticias para arrancar el día bien informado.
6 a 9 – Esta Mañana con Ignacio Ortelli: Actualidad
en tiempo real, análisis político y económico, y entrevistas para entender lo
que pasa y anticipar lo que viene.
9 a 12 – Vamos Rivadavia con Nelson Castro:
Periodismo en profundidad, opinión y la participación de la audiencia, con una
mirada integral sobre los temas centrales del país.
12 a 15 – Cristina sin vueltas con Cristina Pérez:
Entrevistas de primer nivel, definiciones directas sobre la coyuntura y todo lo
que tenes que saber para estar informado.
15 a 17 – Pan y circo con Jonatan Viale: Análisis
político, debate, protagonistas y una lectura crítica de la actualidad.
17 a 20 – Basta Baby con Baby Etchecopar:
Actualidad, polémica y opinión frontal, con un estilo inconfundible.
20 a 23 – Desde el Alma con Oscar Gómez Castañón:
Charlas, música y reflexiones para bajar el ritmo del día y acompañar la noche
con sensibilidad y cercanía.
23 a 24 – La Oral Deportiva con Dani Avellaneda:
Toda la información del fútbol con ese extra de picante.
Mientras que en Bahía Blanca
volverían el animador Jorge Rubio en Radio 10 con su espacio
"Posturas" y el comunicador Germán "Pauta Municipal" Soso,
en FM. Burbuja con el programa "Bahía Hoy".
Ambos de consumo interno y bien
peronistas.
Por eso señor lector. Que periodismo prefiere. De la Champios League o del promocional de la Liga del Sur... Lo dejamos a su criterio...
Comentarios
Publicar un comentario