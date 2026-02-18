LA POSTURA DE FOPEA: MODERNIZACIÓN SÍ; DEROGACIÓN NO
Reconocemos que la ley debe adaptarse a los desafíos del siglo XXI y las nuevas tecnologías. Pero la solución no es suprimirla, sino generar un debate serio para modernizar la norma sin dejar la profesión a la intemperie.
Es por eso que compartimos 8 razones por las que la derogación del Estatuto del Periodista afecta a todos los ciudadanos.
1. Retroceso en la Libertad de Expresión: Debilita el andamiaje legal que permite a los periodistas acceder a la información y difundirla sin represalias.
2. Riesgo para la protección de fuentes: El periodista es más vulnerable a las presiones externas, poniendo en peligro la confidencialidad necesaria para las grandes investigaciones.
3. Fragmentación y desigualdad federal: Se generará periodistas "de primera y de segunda" según la provincia.
4. Nivelación hacia abajo: Necesitamos más rigor y responsabilidad editorial, no un vacío legal que precarice la calidad de las noticias que recibís.
5. Sin marco legal: Los trabajadores de prensa se quedarán sin una norma que proteja la labor periodística.
6. ¿Derecho de admisión? De aprobarse la derogación, cualquier autoridad en un edificio público o evento de interés público podría definir qué periodista puede pasar y cuál no. Es decir, el vacío se prestaría a la discrecionalidad.
7. ¿Por qué es necesaria la indemnización especial? El sentido de sostener el preaviso de 6 meses y un régimen especial indemnizatorio no es un privilegio. Sin ese resguardo, cualquier poderoso podría presionar a un medio para que despida al periodista que lo incomodó.
8. Instauración de un relato oficial: Sin una ley que garantice estabilidad y proteja al oficio, el periodismo en Argentina corre el riesgo de convertirse en una repetidora del relato oficial.
Defender el Estatuto es defender tu derecho a saber la verdad.
