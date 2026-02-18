LA POSTURA DE FOPEA: MODERNIZACIÓN SÍ; DEROGACIÓN NO

-

Reconocemos que la ley debe adaptarse a los desafíos del siglo XXI y las nuevas tecnologías. Pero la solución no es suprimirla, sino generar un debate serio para modernizar la norma sin dejar la profesión a la intemperie.

Es por eso que compartimos 8 razones por las que la derogación del Estatuto del Periodista afecta a todos los ciudadanos. 

1. Retroceso en la Libertad de Expresión: Debilita el andamiaje legal que permite a los periodistas acceder a la información y difundirla sin represalias.
2. Riesgo para la protección de fuentes: El periodista es más vulnerable a las presiones externas, poniendo en peligro la confidencialidad necesaria para las grandes investigaciones.
3. Fragmentación y desigualdad federal: Se generará periodistas "de primera y de segunda" según la provincia.
4. Nivelación hacia abajo: Necesitamos más rigor y responsabilidad editorial, no un vacío legal que precarice la calidad de las noticias que recibís.
5. Sin marco legal: Los trabajadores de prensa se quedarán sin una norma que proteja la labor periodística.
6. ¿Derecho de admisión? De aprobarse la derogación, cualquier autoridad en un edificio público o evento de interés público podría definir qué periodista puede pasar y cuál no.  Es decir, el vacío se prestaría a la discrecionalidad.
7. ¿Por qué es necesaria la indemnización especial? El sentido de sostener el preaviso de 6 meses y un régimen especial indemnizatorio no es un privilegio. Sin ese resguardo, cualquier poderoso podría presionar a un medio para que despida al periodista que lo incomodó. 
8. Instauración de un relato oficial: Sin una ley que garantice estabilidad y proteja al oficio, el periodismo en Argentina corre el riesgo de convertirse en una repetidora del relato oficial.

Si les interesa compartir y ayudarnos a difundir, los enlaces son los siguientes: InstagramX (ex Twitter) y LinkedIn.

Defender el Estatuto es defender tu derecho a saber la verdad.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

ADVIENTO: PARA PENSAR EN EL AÑO QUE TERMINA Y PREPARARSE PARA LA VIDA DIVINA QUE LLEGA

-
Imagen
El domingo siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey , la Santa Iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico: el Adviento .    Redacción (01/12/2025, Gaudium Press).-  La palabra Adviento es de origen latino, formada por el verbo “venir” (venir) y la preposición “Ad” (hacia). En otras palabras, adviento significa literalmente “venir hacia nosotros”, “venir a nosotros”. Este tiempo litúrgico fue establecido para que los cristianos se sumerjan en la preparación a la celebración de la Navidad , con el fin de celebrar con mayor dedicación el Nacimiento del Niño Jesús. Por eso, a diferencia del alegre blanco de la Navidad, en Adviento el color utilizado es el violeta, y esto se refleja en las vestiduras del sacerdote y en los utensilios del altar. El color violeta aporta una cierta seriedad que exige de los fieles menos alegría y más interiorización. Porque para la Santa Iglesia un tiempo de preparación significa purificación, penitencia. Cuando comienza el ...
Leer más

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-
Imagen
Neiffert y Auguadra A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial. En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional". En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segund...
Leer más