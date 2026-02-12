EL VATICANO PIDE A LA FSSPX "SUSPENDER LAS ORDENACIONES EPISCOPALES"

-

 12 de febrero, 2026. CIUDAD DE EL VATICANO (AICA).-

  • Es para "facilitar el diálogo", anunció el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, tras la reunión entre el Card. Fernández y el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
El Vaticano pide a la FSSPX 'suspender las ordenaciones episcopales' El cardenal Víctor Manuel Fernández, con el padre Davide Pagliarani, superior de la FSSPX (VaticanMedia)
El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Victor Manuel Fernández, se reunió esta mañana, 12 de febrero, en el Vaticano, con el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), padre Davide Pagliarantras los contactos iniciados tras el anuncio de la FSSPX, a principios de febrero, de que consagraría nuevos obispos.

En el encuentro -definido como "cordial y sincero", que contó con la aprobación del papa León XIV, según se informó en un comunicado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Fernández-, caracterizado por la propuesta de iniciar "un diálogo específicamente teológico", concluyó con una clara recomendación: que la Fraternidad San Pío X suspenda la decisión sobre las ordenaciones episcopales anunciadas porque ello "implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto".

La fraternidad sacerdotal popularmente conocida como "lefebristas", en honor a monseñor Marcel Lefebvre, quien fundó la asociación en la década de 1970 en oposición a las reformas del Concilio Vaticano II.

La reunión con el cardenal argentino se anunció el 4 de febrero como el primer resultado concreto de los contactos entre la Santa Sede y la FSSPX, con el fin de evitar desacuerdos o soluciones unilaterales a los problemas surgidos. Este último paso se destacó en un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicado el 3 de febrero, un día después de que la Fraternidad anunciara las próximas consagraciones episcopales. Fue el propio Pagliarani, durante una ceremonia celebrada en el seminario de la FSSPX en Flavigny-sur-Ozerain (Francia), quien anunció que encomendaría a los dos obispos de la comunidad, el español Alfonso de Gallareta y el suizo Bernard Fellay, la tarea de proceder a nuevas consagraciones episcopales el 1 de julio, sin la aprobación del Papa. La declaración del superior general de principios de febrero hacía referencia a una carta enviada a la Santa Sede en la que expresaba "la particular necesidad de la Fraternidad de asegurar la continuidad del ministerio de sus obispos", y enfatizaba que hasta ese momento no había llegado respuesta de Roma.

Los detalles de la reunión celebrada hoy, dados en la declaración afirma: "Tras aclarar varios puntos presentados por la FSSPX en diversas cartas, enviadas particularmente entre 2017 y 2019 -entre otros, se trató la cuestión de la voluntad divina respecto a la pluralidad de religiones-, el prefecto propuso un camino de diálogo específicamente teológico, con una metodología muy específica, sobre cuestiones que aún no han sido suficientemente aclaradas".

Entre estos temas: "La diferencia entre un acto de fe y la 'sumisión religiosa de mente y voluntad'", y "los diferentes grados de adhesión que exigen los diversos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación". Al mismo tiempo, se propuso "abordar una serie de temas enumerados por la FSSPX en una carta del 17 de enero de 2019".

"Este proceso", continúa el comunicado, "tendría como objetivo destacar, en los temas tratados, los requisitos mínimos para la plena comunión con la Iglesia Católica y, en consecuencia, delinear un estatuto canónico para la Fraternidad, junto con otros aspectos a profundizar".

La Santa Sede también reiteró que "la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre, quien ostenta la suprema potestad ordinaria, plena, universal, inmediata y directa, implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto". Por lo tanto, "la posibilidad de mantener este diálogo presupone que la Fraternidad suspenda la decisión sobre las ordenaciones episcopales anunciadas".

El Superior General de la FSSPX presentará la propuesta a su Consejo y dará su respuesta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En caso de respuesta positiva, se acordarán de común acuerdo los pasos, etapas y procedimientos a seguir, subraya el documento.

Al final del documento, se hace una petición de oración a toda la Iglesia para que acompañe este camino, especialmente en los próximos tiempos, con la oración al Espíritu Santo, el principal artífice de la verdadera comunión eclesial deseada por Cristo.+

