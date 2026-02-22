EL PAPA LEÓN XIV BROMEA SOBRE SUS INTENCIONES DE ENTRAR EN LOS SALESIANOS: “¡QUEDARON EN SEGUNDO LUGAR, LO SIENTO!”





El Papa durante el encuentro con el consejo pastoral de la parroquia

que visitó este domingo 22 (Crédito: Vatican Media)

Por Victoria Cardiel,22 de febrero de 2026, 07:00 a. m.

Durante su visita de este domingo a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el Papa hizo un guiño humorístico sobre su juventud, revelando que antes de ingresar a la Orden de los Agustinos también había visitado comunidades salesianas.

“Cuando era joven, antes de ingresar a los agustinos, también hice una visita a la comunidad salesiana. ¡Quedaron en segundo lugar, lo siento!", reveló desatando las risas de los presentes.

A continuación, admitió con una sonrisa que algo del carisma salesiano claramente continúa presente en su vida. Incluso desveló que, en estos primeros diez meses de pontificado, ha visitado más comunidades salesianas que agustinianas, subrayando así la cercanía y el aprecio que siente por esta congregación y su labor educativa y pastoral.

"Algo permaneció en mi corazón, unido a ustedes, en la comunidad salesiana. De hecho, en estos primeros diez meses de pontificado he visitado más comunidades salesianas que agustinianas. Y por eso estoy realmente cerca de ustedes”, dijo en su encuentro con el consejo pastoral de esta parroquia situada en el céntrico barrio de Castro Pretorio, a escasos metros de la estación Termini.

El Pontífice realizó esta visita pastoral en el marco del recorrido que está realizando por diversas parroquias de Roma durante la Cuaresma.

León XIV también resaltó la dimensión providencial del carisma salesiano: “La providencia de Dios, que siempre nos acompaña, me ayuda a reconocer estos grandes dones que han recibido en su carisma: este servicio a los jóvenes, este amor por la pastoral educativa, tantas expresiones que viven en muchos países del mundo”.

Victoria Cardiel es periodista especializada en temas de información social y religiosa. Desde el 2013, ha cubierto toda la actualidad del Vaticano para diversos medios, como la agencia de noticias española Europa Press, o el semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega.