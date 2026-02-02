ANTE EL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: INCERTIDUMBRE EN LOS COLEGIOS PRIVADOS
Por el desequilibrio de las instituciones.
Los colegios
privados se preparan para retomar las actividades académicas y para afrontar el
inicio del ciclo lectivo 2026, con preocupación sobre cómo resolverán el
desacople financiero que provocan los meses en los que no tienen ingresos,
aunque mantienen todos los costos operativos del servicio.
Según se informó
desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), a esta
problemática habitual que se reitera en esta época del año, se suma la
resolución de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes
de la provincia. Las instituciones advierten sobre un fuerte desequilibrio
económico, ya que deben pagar costos laborales incrementados desde diciembre
sin que se hayan habilitado actualizaciones en los montos de las cuotas
escolares. Los institutos de enseñanza que reciben aporte estatal del Estado
sólo pueden modificar los aranceles a partir del mes de marzo.
El núcleo del
problema que plantean los colegios es la imposibilidad legal para actualizar
sus aranceles al mismo ritmo que los incrementos salariales. "Según la
normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas
actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin
cobertura para los nuevos costos laborales", explicó el secretario
ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
Las instituciones
deben afrontar de manera inmediata -con la liquidación de haberes de enero-
aumentos salariales retroactivos a diciembre y enero (incluyendo el
proporcional del aguinaldo), además de los sueldos de febrero (en los primeros
días de marzo). Todo eso, sin modificar el monto e incluso sin cobrar aranceles
en esos meses de receso de la actividad académica.
Se estima que las
escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8.1%
(1.5% de diciembre y SAC, 3.3% de enero y 3.3% de febrero, según se fijó en la
paritaria con el gobierno recientemente).
En la provincia
de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados que reciben
subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes.
Esta cifra
representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión
privada en la provincia. Estas 4.800 instituciones deben continuar respetando
los topes arancelarios establecidos por el gobierno.
"El sistema
está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos.
Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de
alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en
todo el país", dijo Zurita.
Además, en los últimos años los colegios reportan niveles de morosidad por encima del promedio histórico, por dificultades en los presupuestos familiares.
"Además tenemos el aumento constante de los costos operativos que requiere el funcionamiento de instituciones que se esfuerzan para mejorar día a día la calidad educativa a pesar del contexto desfavorable", remarcó el secretario ejecutivo de AIEPA.
