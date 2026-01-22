MONSEÑOR WAGNER TRAS EL DERRUMBE: “COMODORO ESTÁ HERIDO”

-

MONSEÑOR WAGNER TRAS EL DERRUMBE: “COMODORO ESTÁ HERIDO”

* 21 DE ENERO, 2026

* COMODORO RIVADAVIA,CHUBUT (AICA).- El obispo diocesano llamó a la oración y a la solidaridad tras el deslizamiento del cerro que dejó familias sin hogar y pidió contención, ayuda concreta y esperanza para comenzar de nuevo.

 Derrumbe y destrucción de numerosas viviendas en Comodoro Rivadavia.

El obispo de Comodoro Rivadavia, monseñor Jorge Wagner, expresó su cercanía pastoral y su preocupación ante la difícil situación que atraviesa la ciudad tras el desplazamiento de tierras en el cerro Hermitte, que afectó a numerosas familias, muchas de las cuales perdieron sus hogares.

"Comodoro está herido", señaló el prelado al recorrer las zonas afectadas, una expresión que, según relató, escuchó repetidamente durante las visitas realizadas en los últimos días. En ese contexto, afirmó que la situación interpela a toda la comunidad y llamó a responder con oración, solidaridad y acompañamiento concreto.

Monseñor Wagner manifestó la cercanía de la Iglesia diocesana con las familias que atraviesan "un momento de tanto dolor y tan difícil", y explicó que, como signo de esa cercanía, se preparó una oración para ser rezada en los hogares y en las comunidades durante estos días.

"La oración nos da la fuerza de Dios, que es siempre nuestro refugio y fortaleza, y también moviliza nuestro corazón hacia un amor concreto y solidario", expresó.

El obispo destacó además la importancia no sólo de la ayuda material, sino también de la ayuda afectiva: la contención, la escucha, la presencia y el acompañamiento. En ese sentido, recordó el testimonio de una madre que perdió su casa, "el corazón de la vida de nuestra familia", y pidió no permanecer indiferentes ante ese clamor.

Monseñor Jorge Wagner

Finalmente, monseñor Wagner pidió la gracia de "no bajar los brazos y no perder la esperanza" en este proceso de recomenzar, e invitó a la comunidad a mantenerse unida.

 Oración ante la emergencia por el derrumbe.

Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados... Por eso, no nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día (2 Cor. 4, 8-9.16).

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos

nos sentimos heridos y agobiados.

Una vez más acudimos a Ti.

para entregarte el dolor de tantas familias afectadas

por las pérdidas materiales y afectivas

por la incertidumbre y el desamparo.

Dales Señor el abrazo de tu consuelo,

la fortaleza en el ánimo, la fe perseverante, 

y la firmeza de espíritu en sus decisiones.

Concede a nuestras autoridades 

la gracia de obrar con empatía y espíritu de servicio. 

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

ADVIENTO: PARA PENSAR EN EL AÑO QUE TERMINA Y PREPARARSE PARA LA VIDA DIVINA QUE LLEGA

-
Imagen
El domingo siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey , la Santa Iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico: el Adviento .    Redacción (01/12/2025, Gaudium Press).-  La palabra Adviento es de origen latino, formada por el verbo “venir” (venir) y la preposición “Ad” (hacia). En otras palabras, adviento significa literalmente “venir hacia nosotros”, “venir a nosotros”. Este tiempo litúrgico fue establecido para que los cristianos se sumerjan en la preparación a la celebración de la Navidad , con el fin de celebrar con mayor dedicación el Nacimiento del Niño Jesús. Por eso, a diferencia del alegre blanco de la Navidad, en Adviento el color utilizado es el violeta, y esto se refleja en las vestiduras del sacerdote y en los utensilios del altar. El color violeta aporta una cierta seriedad que exige de los fieles menos alegría y más interiorización. Porque para la Santa Iglesia un tiempo de preparación significa purificación, penitencia. Cuando comienza el ...
Leer más

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-
Imagen
Neiffert y Auguadra A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial. En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional". En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segund...
Leer más