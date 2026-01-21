MONSEÑOR CROXATTO EN LA FIESTA DE SAN SEBASTIÁN: "SOLTAR LAS MULETAS QUE IMPIDEN CRECER"

* 21 DE ENERO, 2026

* LAS OVEJAS (NEUQUÉN) (AICA).- La celebración patronal en la localidad neuquina de Las Ovejas incluyó la tradicional cabalgata, el rezo de la novena y la velación. El obispo llamó a renovar la propia vida y la fe.

La localidad neuquina de Las Ovejas celebró la fiesta en honor a su patrono, San Sebastián, que este año llevó el lema "Con San Sebastián, restauramos la vida y la fe". La misa central en el santuario fue presidida por el obispo de Neuquén, monseñor Fernando Croxatto, y concelebrada por sacerdotes de la región.

La víspera de la celebración contó con la tradicional cabalgata, que concluyó con el rezo de la novena, la misa y la velación, en la que se constituye en una expresión de fe arraigada en el norte neuquino.

San Sebastián es patrono de los crianceros y su festividad, que se desarrolla todos los años del 11 al 20 de enero, convoca a peregrinos de distintos puntos de la provincia.

La devoción a San Sebastián en esta región tiene más de tres siglos de historia y, como celebración organizada, supera los 80 años de antigüedad. Desde la diócesis se invita a participar en familia y desde cada hogar, con especial atención a la novena, que reúne las intenciones y oraciones de los fieles que se acercan al santuario.

Renovar la propia vida y la fe

Durante la homilía, monseñor Croxatto recordó el lema de la fiesta y destacó el sentido de la restauración, no sólo material sino también interior. Hizo referencia a la restauración de la imagen del santo, dañada el año anterior, como un signo que invita a revisar y renovar la propia vida y la fe. También agradeció a quienes, a lo largo de ocho décadas, sostuvieron esta celebración y mantuvieron viva la devoción en la comunidad.

El obispo señaló que San Sebastián tuvo su corazón puesto en Jesús y que ese fue el fundamento de su testimonio. Indicó que honrar al santo implica poner a Cristo en el centro de la vida, tal como él lo hizo, incluso en medio del sufrimiento y la persecución. En ese marco, subrayó que la fe cristiana coloca a la persona por encima de las leyes, las estructuras y las tradiciones que, en ocasiones, pueden deshumanizar.

Monseñor Croxatto reflexionó sobre la necesidad de revisar aquello que esclaviza y no permite vivir plenamente la condición humana, como ciertas normas, costumbres o situaciones personales.

"Soltar las muletas que impiden crecer".

A través de ejemplos, invitó a animarse a "soltar las muletas" que impiden crecer, recuperar la dignidad y responder con libertad al llamado de Dios.

En un mensaje especial a los jóvenes, el obispo alentó a escuchar la vocación personal y a responder con generosidad, destacando la importancia de rezar por las vocaciones en este tiempo.

San Sebastián vivió alrededor del año 200 de la era cristiana. Fue soldado romano y defensor de la fe cristiana, a la que no renunció pese a las órdenes imperiales, lo que lo llevó al martirio.

Los antiguos pobladores del norte neuquino conocieron su historia en Chile y comenzaron a pedir su intercesión ante Dios.

En 1946, desde el país vecino, llegó a Las Ovejas la imagen actual del santo, que se conserva en el santuario y constituye un símbolo central de la fe y la identidad religiosa de la comunidad.+