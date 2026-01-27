LA REFORMA LABORAL ENTRA EN ETAPA DE DEFINICIONES

El oficialismo apura reuniones en el Senado.

Los equipos técnicos de Patricia Bullrich recibirán nuevas propuestas y analizarán posibles modificaciones al proyecto impulsado por la Casa Rosada.

En paralelo, Diego Santilli intentará destrabar el apoyo de dos gobernadores.

El gobierno incluyó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que la ley penal juvenil será debatida en febrero en el Congreso.

Sin embargo, el oficialismo anticipa un extenso debate y cree que la normativa se definirá después de las extraordinarias.