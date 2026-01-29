INCENDIOS FORESTALES: CAMPAÑA NACIONAL DE ORACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LA PATAGONIA

* BUENOS AIRES (AICA).- Ante la emergencia que afecta al sur argentino, un equipo de la Pastoral Social impulsa una iniciativa para rezar por las comunidades damnificadas y canalizar ayuda a través de Cáritas.

Frente a la grave situación provocada por los incendios forestales que afectan a amplias zonas de la Patagonia, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó la Campaña Nacional de Oración y Solidaridad "Nuestra Patagonia arde".

La propuesta busca sensibilizar a la sociedad, convocar a la oración comunitaria y promover gestos concretos de solidaridad con las familias, comunidades y pueblos originarios que sufren las consecuencias del avance del fuego sobre bosques, viviendas y territorios.

Según se detalla en el material difundido, las zonas críticas de emergencia comprenden áreas de las provincias de Chubut -como el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, El Hoyo, Esquel y Puerto Patriada-, Río Negro -especialmente Bariloche y El Bolsón-, La Pampa, con amplias zonas rurales afectadas, y focos activos en regiones protegidas de Neuquén y Santa Cruz.

"Nuestra Patagonia arde".

"Nuestra Casa Común está herida", señala el mensaje central de la campaña, que describe el dolor y la angustia de miles de familias que atraviesan horas de extrema incertidumbre mientras la tierra sufre daños profundos. En ese contexto, la Iglesia llama a no permanecer como "espectadores indiferentes" ante una tragedia que interpela a toda la sociedad.



Los obispos delegados para el Área de Ecología Integral, monseñor Matías Vecino, obispo auxiliar de Santa Fe de la Vera Cruz; y monseñor Juan Ignacio Liébana, obispo de Chascomús, expresaron su preocupación por la magnitud de los incendios y pidieron a las autoridades nacionales y provinciales que declaren la emergencia y dispongan de todos los recursos necesarios para poner fin a la crisis.

"Después llegará el momento de determinar responsabilidades; ahora es tiempo de arremangarse", subrayaron.

Canales de ayuda.

La campaña invita especialmente a que, en todos los templos del país, se incorporen intenciones por esta situación durante las misas, el rezo del Santo Rosario y en las capillas de adoración. También propone una oración común para pedir al Señor el alivio de la lluvia, el consuelo para quienes lo han perdido todo y la protección de quienes combaten el fuego.

Asimismo, se promueve la colaboración material a través de canales oficiales de Cáritas, con donaciones destinadas a la asistencia de las comunidades afectadas.



Los aportes pueden realizarse mediante el alias CaritasEsquel (Banco Nación), también el alias CaritasEsquel23 (Mercado Pago) o a través del sitio web www.caritas.org.ar/emergencia.

La iniciativa se enmarca en la perspectiva de la ecología integral, al recordar que "la creación gime con dolores de parto", y encomienda esta dramática situación a la intercesión de María de Luján, Madre de la Patria, para que ilumine a quienes deben tomar decisiones en este tiempo de dolor y urgencia.

Más información, en www.episcopado.org y redes sociales.+