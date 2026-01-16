EN MEDIO DEL FUEGO, A IGLESIA PERMANECE JUNTO A LAS FAMILIAS DE LA COMARCA ANDINA

-


* 16 DE ENERO, 2026

* CHUBUT (AICA).- Sacerdotes redentoristas y voluntarios brindaron asistencia material y acompañamiento espiritual en las zonas afectadas por los incendios. Las pérdidas fueron principalmente viviendas y herramientas.

Los incendios forestales que afectan a distintas localidades de la Comarca Andina dejaron un escenario de graves pérdidas materiales y un fuerte impacto en las comunidades de Puerto Patriada, Epuyén y zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

El padre Mariusz Wojciech Jachym, párroco de El Hoyo y Epuyén, sacerdote redentorista de origen polaco que atiende pastoralmente la zona de Lago Puelo, señaló que durante los últimos días permaneció en Puerto Patriada junto a referentes locales y equipos de Cáritas.

En declaraciones a AICA, el sacerdote explicó que el trabajo se centró en el acompañamiento a las familias damnificadas y en la distribución de ayuda, que incluyó alimentos para personas y también para animales, debido a que muchas familias se quedaron sin pasturas a causa del fuego.

El sacerdote indicó que la situación no registró víctimas fatales, aunque describió el cuadro como serio por las pérdidas de viviendas y bienes de trabajo de personas que llevaban muchos años asentadas en la región. Señaló que se trató de esfuerzos de toda una vida que resultaron destruidos por el avance del incendio.

En Epuyén, la histórica capilla de madera San Francisco de Asís, ubicada en cercanías de la Ruta 40, en una zona montañosa próxima a Lago Puelo y El Bolsón, sufrió daños significativos. Aproximadamente un tercio de su estructura resultó devastada por el fuego.

Atención pastoral y comunitaria.

El padre Mario informó, además, que otro sacerdote redentorista, el padre Jaroslaw Stempien, colabora en la atención pastoral y comunitaria.

Ambos integran la comunidad de los Misioneros Redentoristas del Lago Puelo, parroquia con responsabilidad pastoral en la zona de El Bolsón.

Según precisó, ese sector no resultó afectado de manera directa por los incendios, ya que los focos cercanos fueron controlados con rapidez.

También destacó la ayuda canalizada a través del sacerdote José María Lynch, gracias a la cual llegó apoyo económico desde distintos puntos del país. Esos fondos se destinaron a Cáritas para la compra de víveres y la atención de personas en situación de necesidad.

La acción de Cáritas.

Cáritas Región Patagonia y Cáritas Prelatura de Esquel difundieron comunicados en los que se expresó el dolor por los incendios que afectaron a Puerto Patriada, Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces. Las organizaciones remarcaron el acompañamiento a las familias evacuadas, la asistencia a brigadistas y bomberos, y la presencia de voluntarios en tareas de contención, distribución de donaciones y preparación de alimentos.

Desde el 5 de enero Chubut atravesó incendios de gran magnitud en al menos cinco focos principales: Puerto Patriada, Villa Lago Rivadavia, Puerto Café, Loma de la Cancha y El Turbio.

Según informó Cáritas, la ayuda recolectada en Esquel, El Hoyo y otras localidades fue entregada en las zonas afectadas, incluido el Parque Nacional Los Alerces.

En el marco del acompañamiento espiritual, el 14 de enero se rezó el rosario y se celebró misa en Rincón de Lobos, un sector que fue alcanzado por el incendio días antes. Además, desde el 9 de enero se realizan encuentros semanales de oración en Esquel, con misa y adoración, para pedir por el fin del fuego, por las familias afectadas y por el cuidado de la casa común.

Las comunidades eclesiales y solidarias reiteraron el llamado a sostener la ayuda y la oración, mientras la emergencia continúa en distintas zonas de la Patagonia. Se necesitan especialmente donaciones para comprar comida, bebidas y medicamentos para los brigadistas que están trabajando en la región. No hay monto mínimo: cualquier ayuda suma.

Las donaciones deben hacerse al ALIAS CaritasEsquel y enviar el comprobante al WhatsApp +5492945513772.+

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

ADVIENTO: PARA PENSAR EN EL AÑO QUE TERMINA Y PREPARARSE PARA LA VIDA DIVINA QUE LLEGA

-
Imagen
El domingo siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey , la Santa Iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico: el Adviento .    Redacción (01/12/2025, Gaudium Press).-  La palabra Adviento es de origen latino, formada por el verbo “venir” (venir) y la preposición “Ad” (hacia). En otras palabras, adviento significa literalmente “venir hacia nosotros”, “venir a nosotros”. Este tiempo litúrgico fue establecido para que los cristianos se sumerjan en la preparación a la celebración de la Navidad , con el fin de celebrar con mayor dedicación el Nacimiento del Niño Jesús. Por eso, a diferencia del alegre blanco de la Navidad, en Adviento el color utilizado es el violeta, y esto se refleja en las vestiduras del sacerdote y en los utensilios del altar. El color violeta aporta una cierta seriedad que exige de los fieles menos alegría y más interiorización. Porque para la Santa Iglesia un tiempo de preparación significa purificación, penitencia. Cuando comienza el ...
Leer más

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-
Imagen
Neiffert y Auguadra A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial. En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional". En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segund...
Leer más