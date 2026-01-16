EN MEDIO DEL FUEGO, A IGLESIA PERMANECE JUNTO A LAS FAMILIAS DE LA COMARCA ANDINA



* 16 DE ENERO, 2026

* CHUBUT (AICA).- Sacerdotes redentoristas y voluntarios brindaron asistencia material y acompañamiento espiritual en las zonas afectadas por los incendios. Las pérdidas fueron principalmente viviendas y herramientas.

Los incendios forestales que afectan a distintas localidades de la Comarca Andina dejaron un escenario de graves pérdidas materiales y un fuerte impacto en las comunidades de Puerto Patriada, Epuyén y zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

El padre Mariusz Wojciech Jachym, párroco de El Hoyo y Epuyén, sacerdote redentorista de origen polaco que atiende pastoralmente la zona de Lago Puelo, señaló que durante los últimos días permaneció en Puerto Patriada junto a referentes locales y equipos de Cáritas.

En declaraciones a AICA, el sacerdote explicó que el trabajo se centró en el acompañamiento a las familias damnificadas y en la distribución de ayuda, que incluyó alimentos para personas y también para animales, debido a que muchas familias se quedaron sin pasturas a causa del fuego.

El sacerdote indicó que la situación no registró víctimas fatales, aunque describió el cuadro como serio por las pérdidas de viviendas y bienes de trabajo de personas que llevaban muchos años asentadas en la región. Señaló que se trató de esfuerzos de toda una vida que resultaron destruidos por el avance del incendio.

En Epuyén, la histórica capilla de madera San Francisco de Asís, ubicada en cercanías de la Ruta 40, en una zona montañosa próxima a Lago Puelo y El Bolsón, sufrió daños significativos. Aproximadamente un tercio de su estructura resultó devastada por el fuego.

Atención pastoral y comunitaria.

El padre Mario informó, además, que otro sacerdote redentorista, el padre Jaroslaw Stempien, colabora en la atención pastoral y comunitaria.

Ambos integran la comunidad de los Misioneros Redentoristas del Lago Puelo, parroquia con responsabilidad pastoral en la zona de El Bolsón.

Según precisó, ese sector no resultó afectado de manera directa por los incendios, ya que los focos cercanos fueron controlados con rapidez.

También destacó la ayuda canalizada a través del sacerdote José María Lynch, gracias a la cual llegó apoyo económico desde distintos puntos del país. Esos fondos se destinaron a Cáritas para la compra de víveres y la atención de personas en situación de necesidad.

La acción de Cáritas.

Cáritas Región Patagonia y Cáritas Prelatura de Esquel difundieron comunicados en los que se expresó el dolor por los incendios que afectaron a Puerto Patriada, Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces. Las organizaciones remarcaron el acompañamiento a las familias evacuadas, la asistencia a brigadistas y bomberos, y la presencia de voluntarios en tareas de contención, distribución de donaciones y preparación de alimentos.

Desde el 5 de enero Chubut atravesó incendios de gran magnitud en al menos cinco focos principales: Puerto Patriada, Villa Lago Rivadavia, Puerto Café, Loma de la Cancha y El Turbio.

Según informó Cáritas, la ayuda recolectada en Esquel, El Hoyo y otras localidades fue entregada en las zonas afectadas, incluido el Parque Nacional Los Alerces.

En el marco del acompañamiento espiritual, el 14 de enero se rezó el rosario y se celebró misa en Rincón de Lobos, un sector que fue alcanzado por el incendio días antes. Además, desde el 9 de enero se realizan encuentros semanales de oración en Esquel, con misa y adoración, para pedir por el fin del fuego, por las familias afectadas y por el cuidado de la casa común.

Las comunidades eclesiales y solidarias reiteraron el llamado a sostener la ayuda y la oración, mientras la emergencia continúa en distintas zonas de la Patagonia. Se necesitan especialmente donaciones para comprar comida, bebidas y medicamentos para los brigadistas que están trabajando en la región. No hay monto mínimo: cualquier ayuda suma.

Las donaciones deben hacerse al ALIAS CaritasEsquel y enviar el comprobante al WhatsApp +5492945513772.+