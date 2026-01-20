¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS COMUNES AL COMBATIR LAS GARRAPATAS EN PERROS Y GATOS?

* Con las altas temperaturas es posible ver mayor cantidad de garrapatas sobre el cuerpo de los animales y en el ambiente.

* Interrumpir su ciclo de vida es clave para eliminarlas de forma efectiva.

Buenos Aires, enero de 2026.- Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, también se incrementan las probabilidades de encontrar garrapatas en perros y gatos. Estos parásitos externos pueden instalarse rápidamente y alterar la dinámica del hogar si no se implementa una estrategia preventiva adecuada. La buena noticia es que hoy existen herramientas eficaces que permiten prevenirlas de manera simple y sostenida.

Las garrapatas son parásitos externos pequeños pero muy persistentes, capaces de adherirse a la piel de las mascotas y pasar inadvertidas durante varios días mientras se alimentan de su sangre. A diferencia de las pulgas adultas, que pasan casi toda su vida sobre el animal, las garrapatas sólo permanecen en la mascota durante períodos breves: suben para alimentarse y, una vez llenas, se desprenden para continuar su desarrollo fuera del cuerpo del animal.

De hecho, alrededor del 95% de su ciclo de vida transcurre en el ambiente, donde permanecen ocultas en grietas, jardines, rincones poco visibles del hogar o cerca de los lugares donde descansan los animales. Allí digieren la sangre ingerida, mudan su piel y evolucionan hasta volver a buscar un nuevo hospedador. Por eso, las garrapatas que se observan sobre el animal representan apenas el 5% del problema total.

En Argentina la especie más frecuente es la conocida como Garrapata Marrón del Perro, que también puede afectar a los gatos. Una de sus particularidades es que puede completar todo su ciclo de vida en interiores, lo que significa que un perro no necesita salir al campo o a un parque para infestarse: el contagio puede ocurrir dentro del hogar-.

En este contexto, el desconocimiento sobre el comportamiento de estos parásitos sigue siendo uno de sus principales aliados. Walter Comas, Médico Veterinario y Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal, explica cuáles son los tres errores más comunes al intentar combatirlas.

1. Esperar a que aparezcan las garrapatas para actuar.

Uno de los errores más frecuentes es reaccionar recién cuando la garrapata ya está sobre el perro. En ese punto, resolver el problema puede llevar hasta tres meses.

La razón es que las garrapatas no viven de forma permanente en el animal. Solo suben por unos días para alimentarse y luego bajan al ambiente, donde continúan su desarrollo y ponen huevos.

Cada hembra puede poner miles de huevos en una sola puesta, generalmente en lugares cercanos a donde descansa la mascota. Esto explica por qué, aun eliminando las garrapatas visibles, siguen apareciendo nuevas durante semanas. Sin una estrategia preventiva sostenida, el ciclo se repite una y otra vez.

2. Creer que el tratamiento no funciona porque sigue apareciendo alguna garrapata.

Ver una garrapata sobre el perro no siempre significa que el método preventivo haya fallado. Dado que estos parásitos pasan la mayor parte de su vida en el ambiente, es esperable que sigan subiendo al animal para alimentarse, incluso cuando está protegido.

La diferencia clave está en el estado de la garrapata. Cuando el perro cuenta con una protección adecuada, las garrapatas mueren poco tiempo después de adherirse, antes de poder alimentarse completamente o reproducirse. En cambio, se debe consultar al veterinario si se observan garrapatas vivas, hinchadas y llenas de sangre, lo que puede indicar una falla en la cobertura o en la forma de aplicación. Revisar zonas menos visibles, como entre los dedos o debajo de la cola, también es fundamental.

3. Pensar que las garrapatas son solo un problema del verano.

Si bien la actividad de las garrapatas aumenta con el calor, asumir que desaparecen durante el resto del año es otro error común. Estos parásitos están preparados para sobrevivir en ambientes interiores, como casas calefaccionadas, y pueden reactivarse con pocos días de temperaturas templadas.

Además, los cambios climáticos han favorecido su expansión a nuevas zonas y prolongado sus períodos de actividad. Por eso, y debido a que pueden transmitir enfermedades graves a las mascotas, los especialistas recomiendan mantener la prevención durante todo el año, no solo en primavera y verano.

La importancia de la prevención continua.

“La clave está en interrumpir el ciclo de vida de las garrapatas. Para eso, es fundamental proteger a las mascotas con antiparasitarios de acción prolongada. Hoy existen tratamientos que brindan hasta 3 meses de protección con un solo comprimido y que permiten prevenir no solo garrapatas, sino también pulgas, sarna y otras enfermedades asociadas a estos parásitos.

En la práctica, con solo cuatro comprimidos al año se puede lograr una protección continua y efectiva” explica Walter Comas.

En un verano que invita a disfrutar más tiempo al aire libre junto a las mascotas, la prevención se convierte en la mejor aliada. Entender cómo actúan estos parásitos y adoptar medidas simples y sostenidas permite proteger a perros y gatos sin complicaciones y preservar la armonía del hogar a lo largo de todo el año.